XRP Marktanalyse: Nach SEC-Verfahren auf dem Weg zu neuen Höhen?

XRP steht kurz vor dem Abschluss des langwierigen Verfahrens mit der SEC. Insider hatten bereits erklärt, dass die Streitigkeiten fast beendet seien. Mit einem reduzierten Bußgeld von rund 50 Millionen US-Dollar zeigt sich, dass beide Seiten das Kapitel schließen wollen. Obwohl manche eine große Rally erwarten, wirkt die Stimmung am Gesamtmarkt eher verhalten. Es fehlt offenbar der letzte Funke, um den Kurs auf einen langfristigen Höhenflug zu bringen.

Aktuelle Kursentwicklung: Die 2-Dollar-Marke im Fokus

In den letzten Wochen pendelte XRP zwischen 2,10 und 2,25 US-Dollar. Das Handelsvolumen hatte dabei einen Rückgang verzeichnet, wodurch kurzfristige Rücksetzer bis in den Bereich um 1,95 US-Dollar weiter möglich bleiben. Sollte die Marke von 1,95 US-Dollar nur kurz unterboten werden, könnte das danach eine Erholung auslösen. Kleinere Pullbacks sind nicht ausgeschlossen, zumal externe Faktoren wie Inflationsdaten oder Anleiherenditen weiterhin Einfluss nehmen.

Für wer den Verlauf von XRP in jüngster Zeit verfolgt hat, zeigen sich zwei mögliche Szenarien: Entweder verläuft eine Korrektur in Richtung 1,95 US-Dollar, gefolgt von einer möglichen Gegenbewegung, oder der Kurs hält sich oberhalb von 2,10 US-Dollar und nimmt mittelfristig Kurs auf 2,30 bis 2,40 US-Dollar. Das Interesse an XRP bleibt vorhanden, doch der Markt wartet offensichtlich auf klare Signale.

Institutionelles Interesse wächst

Wer optimistisch nach vorn blickt, rechnet dennoch mit einer mittelfristigen Erholung: Neue Orders in XRP-Futures deuten auf steigende Handelsaktivität hin, was sich positiv auf das Preisgefüge auswirken könnte. Bei einem erfolgreichen Halten der Zone um 2,10 US-Dollar gerät die Spanne zwischen 2,30 und 2,40 US-Dollar wieder ins Visier. Viele warten aber erst einmal ab, wie sich das Gerichtsverfahren offiziell auflöst und ob größere Institutionen wie Bank of America oder Citi tatsächlich verstärkt auf Ripple-Partnerschaften setzen.

Eine interessante Entwicklung zeigt sich in den Aussagen von Brian Moynihan, CEO der Bank of America, der erklärte: "Es ist ziemlich klar, dass es einen Stablecoin geben wird, der vollständig durch Dollar gedeckt ist… es ist nicht anders als ein Bankkonto." Dabei wurde auch auf Ripples RLUSD hingewiesen, mit dem Vermerk, dass sie ein 10-jähriger Partner seien. Diese neue regulatorische Klarheit könnte langfristig Tür und Tor für weitere Anwendungsfälle öffnen.

