Toronto, Ontario - 15. April 2025 / IRW-Press / Excellon Resources Inc. (TSX: EXN) (FWB: E4X2) ("Excellon" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. eingegangen ist, welcher zufolge es im Rahmen einer Best-Effort-Privatplatzierung (das "Angebot") für einen Gesamterlös von bis zu 5.000.000 C$ aus dem Verkauf von bis zu 47.619.048 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,105 C$ pro Einheit (der "Angebotspreis") als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch Velocity Trade Capital Ltd. gehört (zusammen die "Agenten"), agieren wird. Eric Sprott hat ein Lead Order zur Zeichnung von Einheiten im Rahmen des Angebots erteilt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines Warrants für den Kauf von Stammaktien (jeder ganze Warrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,15 C$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (wie hier definiert).

Die Agenten haben die Möglichkeit, bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum vollständig oder teilweise bis zu 7.142.857 Einheiten zum Angebotspreis für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 750.000 C$ zu verkaufen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die weitere Erschließung der Mine Mallay, als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 30. April 2025 (das "Abschlussdatum ") oder einem anderen, vom Unternehmen und den Agenten vereinbarten Datum abgeschlossen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange ("TSXV") und dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen für das Angebot, einschließlich der Zustimmung der TSXV.

Die Einheiten werden angeboten: (a) im Wege einer Privatplatzierung in den Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario und Saskatchewan gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen; (b) in den USA bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Wege einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act ") und (c) in Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der USA im Wege einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Gerichtsbarkeit kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots an Käufer in Kanada ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten werden Käufern außerhalb Kanadas im Rahmen einer Ausnahme von den Prospektanforderungen in Kanada gemäß OSC Rule 72-503 angeboten, und dementsprechend werden die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots an Käufer außerhalb Kanadas ausgegeben werden, in Kanada voraussichtlich keiner viermonatigen Haltefrist unterliegen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in den Vereinigten Staaten dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Antrag auf Notierung an der TSX Venture Exchange

Excellon gibt ferner bekannt, dass sie bei der TSXV einen Antrag auf Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV gestellt hat. Nach Erhalt der bedingten Genehmigung der TSXV für eine solche Notierung beabsichtigt Excellon, bei der Toronto Stock Exchange (im Folgenden "TSX") einen Antrag auf freiwillige Dekotierung der Stammaktien des Unternehmens von der TSX einzureichen. Das Board of Directors und das Management des Unternehmens sind der Ansicht, dass die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV für das Unternehmen und alle Wertpapierinhaber von Vorteil ist. Bei dieser Feststellung berücksichtigte das Unternehmen unter anderem die Kosten im Zusammenhang mit einer TSX-Notierung im Vergleich zu einer TSXV-Notierung, die aktuelle Marktkapitalisierung, die Regeln für Akquisitionen, Privatplatzierungen und andere Finanzierungsformen, die den an der TSXV notierten Emittenten zur Verfügung stehen, sowie die allgemeine Eignung einer TSX-Notierung gegenüber einer TSXV-Notierung für einen Emittenten mit dem Profil des Unternehmens und dem erwarteten Profil des Unternehmens unmittelbar nach Abschluss der geplanten Übernahme von Minera CRC S.A.C., dem Unternehmen, das das frühere Silberkonzessionsgebiet Tros Malres hält. Die TSXV bietet einen vereinfachten Zugang zu Kapital, niedrigere laufende Börsennotierungsgebühren und einen geringeren Verwaltungsaufwand, was zu niedrigeren Betriebskosten für das Unternehmen führen wird, da es sich auf den Abschluss der Übernahme und die geplante Wiederinbetriebnahme der Mine Mallay konzentrieren wird.

Über Excellon Resources Inc.

Die Vision von Excellon ist es, Chancen durch den Erwerb von fortschrittlichen Erschließungsmöglichkeiten oder Produktions-Assets zu realisieren, die von einem erfahrenen Managementteam zum Nutzen unserer Mitarbeiter, Gemeinschaften und Aktionäre noch mehr profitieren können. Excellon ist dabei, die in der Vergangenheit produktive Silbermine Mallay und das Gold-Silber-Explorationsprojekt Tres Cerros in Peru zu erwerben. Das Unternehmen betreibt auch ein Portfolio von Gold-, Silber- und Basismetallprojekten, darunter Kilgore, ein fortgeschrittenes Goldexplorationsprojekt in Idaho, und Silver City, ein hochgradiges epithermales Silbergebiet in Sachsen, Deutschland, mit 750 Jahren Bergbaugeschichte und nur geringfügiger moderner Exploration.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Excellon Resources Inc.

Shawn Howarth, President & Chief Executive Officer

mailto:info@excellonresources.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, auf die verwiesen wird oder die durch einen Verweis einbezogen werden, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie z.B.: "aktiv", "vorantreiben", "antizipieren", "einschätzen", "glauben", "veranlassen", "beginnen", "abschließen", "Bedingungen", "in Betracht ziehen", "fortsetzen", "Entwicklung", "Verlauf", "Erwartung", "Exploration", "erweitern", "Ausdehnung", "Flexibilität", "fokussiert", "vorwärts", "weiter", "zukünftig", "wenn", "implementieren", "Liquidität", "schauen", "Fälligkeit", "können", "Verhandlungen", "auftreten", "Möglichkeiten", "Optionen", "Ergebnis", "ausstehend", "potenziell", "bereitstellen", "erreichen", "Umstrukturierung", "Risiko", "vorbehaltlich", "sein", "aktualisieren", "Vision", "verzichten", "wenn", "wird" und "würde" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und ähnlicher Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht werden, eintreten, bereitgestellt werden, abgeschlossen werden oder unterstützt werden können, könnten, dürfen, sollten, sollen, werden oder würden (oder nicht) oder die sich ihrer Art nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen in der Gegenwartsform angegeben werden, z. B. in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die möglicherweise fortbestehen oder sich in der Zukunft auswirken werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Struktur und die Bedingungen des Angebots, die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, den Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot abzuschließen, den Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, eine Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV zu erwirken und die Stammaktien des Unternehmens von der TSX zu dekotieren; den Abschluss des Erwerbs und die geplante Wiederinbetriebnahme der Mine Mallay; die Explorations- und Bohrprogramme, einschließlich ihres Zeitplans, Abschlusses und ihrer Ergebnisse; die potenzielle Mineralisierung; und die Zielsetzungen, Ziele und zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als vernünftig angesehen werden und auf der Grundlage der verfügbaren Fakten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Unfähigkeit des Unternehmens, das Angebot zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV zu erwirken und die Stammaktien des Unternehmens von der TSX zu dekotieren, die Unfähigkeit des Unternehmens, den Erwerb oder die Wiederinbetriebnahme der Mine Mallay abzuschließen; die "Risk Factors " im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2025 (das "AIF 2025") und die Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die im Lagebericht des Unternehmens sowie im begleitenden Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in den anderen einschlägigen öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens (zusammen die "Offenlegungsunterlagen des Unternehmens") identifiziert wurden. Die vorstehende Liste von Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren ist nicht erschöpfend; die Leser sollten die umfassendere Erörterung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens, die im AIF 2025 und in den anderen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens enthalten ist, lesen. Die zukunftsgerichteten Aussagen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird oder die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden ausdrücklich durch diese vorsorglichen Hinweise sowie die vorsorglichen Hinweise in den anderen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung (bzw. auf das ausdrücklich angegebene Datum), und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

