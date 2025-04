News von Trading-Treff.de Xiaomi hat am Dienstag sicherlich an den Börsen enttäuscht. Die Aktie verlor am Ende -0,5 %. Dies ist ein Rückschlag, da die Aktie wieder auf weniger als fünf Euro sank und sich inzwischen bei 4,91 € wieder findet. Den generellen langfristigen Aufwärtstrend sehen Analysten hier noch nicht gefährdet, allerdings ist die Enttäuschung über die Kursverluste vergleichsweise groß. Xiaomi hat einen Abschlag hinnehmen müssen, der ...

