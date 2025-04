Leipzig (ots) -"MDR 2025 - entdecken, erleben, mitreden": Der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich am 15. April mit einer besonderen Programmvorschau direkt ans Publikum gewandt: vielfältig, modern und dialogorientiert. In einer rund 70-minütigen Live-Produktion, moderiert von Sissy Metzschke (Wellenchefin MDR Jump) und Lars Sänger (MDR Thüringen), mit rund 80 Studiogästen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden zunächst Schwerpunkte aus dem MDR-Programm 2025 präsentiert - von Informationsangeboten und regionalen Vor-Ort-Formaten über Kultur bis hin zu Serien und Sport. Anschließend ging die Veranstaltung nahtlos in einen Dialogabend mit Get-Together-Charakter über. Die anwesenden Publikumsgäste konnten an Themeninseln mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Redaktionen in den unmittelbaren Austausch gehen, Fragen stellen und Feedback geben - darunter auch prominente Gesichter wie "In aller Freundschaft"-Star Tan Caglar, "Polizeiruf"-Kommissarin Claudia Michelsen oder Moderatorin Stephanie Müller-Spirra. Die 70-minütige Programmpräsentation "MDR 2025 - entdecken, erleben, mitreden" kann in der ARD Mediathek abgerufen werden."MDR 2025 - entdecken, erleben, mitreden" steht für eine ganz besondere Live-Produktion mit einem kurzweiligen Streifzug durch die Angebotsvielfalt des MDR und anschließendem Publikumsdialog. Die MDR-Moderatoren Sissy Metzschke und Lars Sänger führten am 15. April durch das Programm MDR 2025 mit den Themenbereichen Film und Serie, Information, Zeitgeschichte, Kultur, MDR vor Ort und Sportsommer. Eine Live-Band begleitete die Sendung musikalisch. Als Gäste mit dabei waren prominente Gesichter aus unseren MDR-Programmen, wie Tan Caglar, Wiebke Binder, Claudia Michelsen, Hanna Rautzenberg und Alexa Maria Surholt. Die Produktion wurde als Live-Stream u.a. auf mdr.de komplett barrierefrei zur Verfügung gestellt.Michael Naumann, MDR-Unternehmenssprecher: "Unsere Idee war es, unserem Publikum und auch neuen Zielgruppen die tolle Programmvielfalt des MDR auf moderne und besondere Art vorzustellen: nahbar, dialogisch und einladend. Auf unsere Kombination aus attraktiver und kurzweiliger Präsentation und anschließendem direkten Dialog-Angebot haben wir sehr viel positive Resonanz erfahren. Wir selbst haben an diesem Abend viel dazugelernt und bedanken uns ganz herzlich für das großartige Interesse bei allen Gästen und Zuschauerinnen und Zuschauern in den Livestreams. Der Dialog mit dem Publikum ist für uns als modernes öffentlich-rechtliches Medienhaus ein Schlüsselfaktor in Sachen Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz.MDRmittendrin: Versprechen einlösen, Dialog ermöglichenIm zweiten Teil der Veranstaltung mündete der Programmstreifzug nahtlos in ein Forum für Gespräch und Dialog. Es gab mehrere Themeninseln für einen abwechslungsreichen Austausch. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen des MDR aus Redaktion, Programm, Geschäftsleitung und Rundfunkrat konnten unsere Gäste ihre Fragen stellen und Feedback geben zum MDR, zu Programminhalten und vielem mehr."Ich war positiv überrascht von der Veranstaltung, weil ich das Gefühl hatte, dass der MDR uns als Nutzer und unsere Anregungen mitnimmt. Und ich war auch positiv davon überrascht, was der MDR alles 2025 vorhat. Ich freue mich auf das Programm", resümierte Teilnehmerin Katharina Elwert aus Wettin-Löbejün.Teilnehmer Robby Hartmann aus Zeulenroda-Triebes hat "besonders der Talk mit den Moderatorinnen und Moderatoren und die Vorstellung der Schauspielerinnen und Schauspieler gefallen. Und dass man nochmal mit denen ins Gespräch gehen konnte. Man hat gemerkt, dass der MDR mit Herzblut dabei ist."2.000 Bewerbungen auf 60 PlätzeVor Ort in Leipzig waren rund 80 Gäste am 15. April live dabei. Einem Aufruf an die MDRfragt-Community folgten binnen kurzer Zeit knapp 2.000 verbindliche Bewerbungen, aus denen die Gäste des Abends dann so ausgewählt wurden, dass ein möglichst breiter Querschnitt der mitteldeutschen Bevölkerung abgebildet wurde. "Die Sichtweisen und Bedürfnisse des Publikums sind uns als MDR sehr wichtig, um unsere medialen Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln. Deshalb freuen wir uns über diese großartige Resonanz auf unseren Dialog-Aufruf. Wir werden weitere Dialog-Veranstaltungen anbieten", so Michael Naumann. Alle, die nicht in Leipzig dabei waren, konnten die Produktion im Live-Stream in der ARD Mediathek, auf mdr.de/mdr2025 (https://www.mdr.de/unternehmen/mittendrin/vorstellung-programm-hoehepunkte-publikum-diskussion-live-100.html) sowie über die MDR-Profile auf LinkedIn und YouTube mitverfolgen.Der MDR organisiert das ganze Jahr über eine Vielzahl von Veranstaltungen und Möglichkeiten, um vor Ort in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Kolleginnen und Kollegen und den Redaktionen in Kontakt zu kommen. Eine Übersicht finden Sie auf MDR mittendrin (https://www.mdr.de/unternehmen/mittendrin/index.html).Über unser Meinungsbarometer MDRfragt (https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/index.html) führen wir regelmäßig Umfragen zu aktuellen Themen durch, deren Ergebnisse kontinuierlich in unsere Programmangebote einfließen. 