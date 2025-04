News von Trading-Treff.de Siemens Energy hat auch am Dienstag noch einmal zugelegt. Die Aktie schaffte ein Plus in Höhe von 1,8 %. Das führte die Aktie auf den Kurs von 57,94 €. Sie ist im klaren Aufwärtstrend. Der Titel hat vor kurzem mustergültig den GD 200 einmal kurz berührt und ist dann wieder kräftig nach oben marschiert. Das gilt als trendbestätigendes Signal, da hier eine Trendumkehr kurz getestet worden ist. Nun gelang es auch in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...