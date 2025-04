EQS-Ad-hoc: Adtran Networks SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 der Marktmissbrauchs-verordnung (EU) Nr. 596/2014 Adtran Networks SE: Adtran Networks SE passt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 an München, Deutschland. 15. April 2025. Der Vorstand der Adtran Networks SE hat heute eine Neueinschätzung der Erwartung für das IFRS pro forma EBIT für das Geschäftsjahr 2024 vorgenommen. Im Rahmen der Aufstellung der Abschlüsse hat der Vorstand die Erforderlichkeit einer Anpassung der Vorräte und eine damit verbundene Erhöhung der Herstellungskosten festgestellt. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Verlust von circa EUR 10,2 Mio. (-2,3% vom Umsatz), während im Rahmen der am 27. Februar 2025 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse von einem Verlust in Höhe von EUR 4,5 Mio. (-1% vom Umsatz) ausgegangen worden war. Die vorgenannte Anpassung hat keinen Einfluss auf den für das Geschäftsjahr 2024 erwarteten Umsatz und keine negativen Auswirkungen auf die Cash-Position. Die vollständigen Jahres- und Konzernabschlüsse für das Geschäftsjahr 2024 werden wie geplant am 30. April 2025 veröffentlicht. Eine Definition des pro forma EBIT ist in den auf der Website der Gesellschaft ( www.adva.com ) veröffentlichten Finanzberichten enthalten. Disclaimer Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Adtran und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Adtran und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Adtran oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Veröffentlicht von: Adtran Networks SE, München, Deutschland www.adva.com Mitteilende Person und Investorenkontakt Ulrich Dopfer t +49 89 890665 901 IRelations@adtran.com Pressekontakt Gareth Spence t +44 1904 69 93 58 public.relations@adtran.com



