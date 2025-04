NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der zuletzt deutlichen Erholung an den US-Börsen hat sich die Gemütslage der Anleger am Dienstag wieder etwas eingetrübt. Die zunächst moderaten Gewinne bröckelten im Handelsverlauf ab. Der bekannteste Wall Street Index Dow Jones Industrial schloss mit leichten Verlusten. Für Skepsis und eine leichte Nervosität sorgten neue Nachrichten zu den Zollstreitigkeiten.

So blieb US-Präsident Donald Trump laut Karoline Leavitt, Pressesprecherin des Weißen Hauses, gegenüber China hart. "Der Ball liegt bei China... Wir müssen keinen Deal mit denen machen", habe Trump mit Blick auf die Eskalation des Zollkonflikts der beiden Länder gesagt. Auf Trumps Aktion, Sonderzölle von bis zu 145 Prozent auf chinesische Waren zu erheben, hatte Peking mit einer Erhöhung seiner Zölle auf US-Importe auf 125 Prozent reagiert. Obendrein gibt es bisher auch zwischen der Europäischen Union und den USA kaum Fortschritte in der Überwindung ihrer Handelsstreitigkeiten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete.

Die Konjunkturdaten fielen nicht ganz so negativ wie erwartet aus: Die Einfuhrpreise legten im März weniger deutlich zu als am Markt prognostiziert worden war. Zudem zeigte der Empire-State-Index, die erste Stimmungsumfrage im US-Industriesektor in diesem Monat, zwar eine Abschwächung. Sie fiel aber weitaus weniger deutlich aus als gedacht.

Der Dow verlor 0,38 Prozent auf 40.368,96 Punkte. Der breite S&P 500 sank um 0,17 Prozent auf 5.396,63 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 legte um 0,18 Prozent auf 18.830,23 Punkte zu.

Nach einem im Tief im Dow von fast 13-prozentigen Verlust in den ersten fünf Handelstagen des April - der Nasdaq hatte etwas mehr als 14 Prozent eingebüßt - war rasch eine deutliche Erholung gefolgt. US-Präsident Trump, der noch am 2. April mit einem drakonischen Zollpaket den "Tag der Befreiung" ausgerufen hatte, war bereits eine Woche später wieder zurückgerudert. Die "Leute" seien etwas unruhig und "ein bisschen ängstlich" geworden, war seine Begründung für den Kurswechsel in der Handelspolitik gewesen.

Seither haben die US-Börsen einen Großteil ihrer jüngsten Verluste wieder wettgemacht, doch die Jahresgewinne sind weg. Aktuell steht für den bekanntesten Wall-Street-Index ein Minus von rund 5 Prozent zu Buche, für den Nasdaq 100 sogar eines von rund 10 Prozent. Die Anleger sind vorsichtig, schließlich "hassen Märkte Unsicherheit am meisten. Schlechte Nachrichten hingegen können eingepreist werden", konstatiert Johanna Kyrklund, Chefanlegerin beim Vermögensverwalter Schroders./ck/he

