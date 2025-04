SmartStream, der Anbieter von Lösungen für das Financial Transaction Lifecycle Management (TLM), kündigt heute die Einführung seines RegRegistry-Dienstes als Teil seines Geschäftsbereichs Reference Data Services (RDS) an. Das neue Angebot konsolidiert mehrere regulatorische Indikatoren einschließlich Klassifizierungen von Gegenparteien und Handelsplätzen von Behörden wie ESMA, FCA, GLEIF, CFTC und ISO MIC und stellt sicher, dass Unternehmen in verschiedenen globalen Rechtsordnungen die Vorschriften einhalten. Der RegRegistry-Service identifiziert Gegenparteien und Handelsplätze genau, wie es die einzelnen Vorschriften verlangen und zwar über die Nachhandels- und Transaktionsberichterstattung hinweg.

Linda Coffman, Executive Vice President von SmartStream RDS, erklärt: "Angesichts der sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen benötigten unsere Kunden eine Lösung, die die Einhaltung von Vorschriften vereinfacht und gleichzeitig die Datengenauigkeit gewährleistet. Der RegRegistry-Service erfüllt diese Anforderung, indem er die tägliche Erfassung und Verfolgung von Aktualisierungen der regulatorischen Register automatisiert und so den Aufwand für Unternehmen reduziert. Durch die Bereitstellung genauer und kontinuierlich aktualisierter Daten tragen wir dazu bei, dass Unternehmen die sich ständig ändernden globalen Vorschriften einhalten können."

Regulatorische Datenquellen sind oft inkonsistent, werden asynchron aktualisiert und sind fehleranfällig, was die manuelle Beschaffung zu einem komplexen und fehleranfälligen Prozess macht. Der RegRegistry-Service löst diese Herausforderungen, indem er die Datenerfassung und -validierung automatisiert, das Gegenparteirisiko reduziert und genaue Klassifizierungen für Veranstaltungsorte und juristische Personen im Bereich der Finanzregulierung liefert. Darüber hinaus können sich Unternehmen bei der Verwaltung der Erfassung, Überprüfung und Bereitstellung des RegRegistry-Dienstes auf SmartStream verlassen, indem sie ihre Fachexperten für Technologie und Datenverarbeitung einsetzen. Der Dienst hebt Änderungen hervor und stellt mithilfe von LEIs, MICs und ISINs Querverweise zu Datensätzen her, was eine schnelle und genaue Integration ermöglicht.

Das Regulatory Register umfasst mehr als 20 meldepflichtige Attribute in den wichtigsten Regulierungsrahmen wie MiFID II, MIFIR, EMIR Refit, SFTR und dem Dodd-Frank-Act und stellt sicher, dass Unternehmen ihren Verpflichtungen effizient nachkommen können. Mit anpassbaren und flexiblen Abonnementoptionen vereinfacht der Service die Meldepflichten durch genaue Handels- und Regulierungsdaten.

Der RegRegistry-Service bietet eine Reihe von Integrationsoptionen, die über die REST-API, einen dateibasierten Dienst und eine Benutzeroberfläche verfügbar sind. Durch die Nutzung bewährter Verfahren bei der Datenbeschaffung, -validierung und -verknüpfung verbessert der Dienst die Fähigkeit von Unternehmen, sich ändernde Vorschriften einzuhalten, und reduziert gleichzeitig die Komplexität des Betriebs.

SmartStream ermöglicht es Unternehmen, die Betriebskontrolle zu verbessern, Kosten zu senken, neue Einnahmequellen zu erschließen, Risiken zu minimieren und die Vorschriften genau einzuhalten.

