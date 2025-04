PUMA motiviert alle Läufer, die früh morgens schon am Start sind, mit einer neuen globalen Aktion, die Läufer überall auf der Welt ermutigt, sich der Herausforderung zu stellen und dem Runner's High nachzujagen

Das internationale Sportunternehmen PUMA kündigt die Einführung seiner ersten globalen Aktion im Rahmen der neuesten Markenkampagne an. Die Aktion steht unter dem Motto "Go Wild" und lädt Läufer auf der ganzen Welt ein, sich für die 5AM High Drops anzumelden. Boston, Las Vegas, New York, Mexiko-Stadt, London und Tokio sind nur einige der Städte weltweit, in denen PUMA um 5 Uhr morgens an bestimmten Orten kostenlose Paare der neuesten PUMA-Laufschuhe Deviate NITRO 3, Forever Run sowie andere neue PUMA-Laufschuhe verschenken wird, um das Engagement der Läufer zu belohnen, die schon früh am Morgen dem Runner's High hinterherjagen.

Die 5AM High Drops, die im Rahmen der "Go Wild"-Markenkampagne von PUMA veranstaltet werden, fallen zeitlich mit dem Frühlingsbeginn und der Hochsaison des Marathontrainings zusammen. Ganz im Sinne des aktuellen Ansatzes von PUMA erhalten Läufer, die dem sogenannten 5am run club beitreten, eine Reihe von Vorteilen, die in allen Bereichen von der Leistung bis zur psychischen Gesundheit positive Auswirkungen haben. Immer mehr Menschen begeistern sich für Outdoor-Aktivitäten und jagen dem Runner's High hinterher. Die weltweite Give-away-Aktion soll alle dazu inspirieren, ihr wahres Ich zu entfalten und das Kampagnenmotto "Go Wild" mit Leben zu füllen.

Alles, was Läufer tun müssen, um zu gewinnen: Als einer der ersten an einer der "High Drop"-Locations ankommen, die an dem jeweiligen Tag um 5 Uhr morgens auf den teilnehmenden lokalen Instagram-Kanälen von PUMA bekannt gegeben werden. Im Zeitraum von April bis Mai erhalten die ersten Läufer, die ihre örtliche "High Drop"-Location erreichen, ein kostenloses Paar Deviate NITRO 3, Forever Run und andere neue PUMA-Laufschuhe als Belohnung dafür, dass sie schon so früh am Morgen laufen gehen.

Erin Longin, Vizepräsidentin für Run/Train bei PUMA, sagt: "Wir können es kaum erwarten, Läufern weltweit die Möglichkeit zu bieten, mit 5AM High Drops ganz nach dem Motto 'Go Wild' in den Tag zu starten. Wir bei PUMA wollen all die leidenschaftlichen Läufer unterstützen vor allem jetzt, im Frühling, wenn immer mehr Menschen mit dem Training beginnen und die Natur genießen wollen."

"Diese globale Aktion, in deren Rahmen wir Sportartikel verschenken, spiegelt unsere Philosophie wider, die Sport als Raum für Selbstverwirklichung und Freude betont. Die 5AM High Drops ermutigen jeden, gerade jetzt, in der Hauptsaison für Läufer, das einzigartige Gefühl des Runner's High zu erleben."

Die 5AM High Drops knüpfen an das neueste Video der Markenkampagne von PUMA an, demzufolge schlechtes Wetter in den USA am häufigsten als Grund genannt wird, nicht laufen zu gehen (42 %). Dies lässt darauf schließen, dass jetzt die ideale Jahreszeit für PUMA ist, Läufer auf der ganzen Welt zu unterstützen. Diese Aktion feiert Läufer, die ihr Leben neu organisieren, um dem Runner's High nachzujagen. Sie unterstreicht zudem die wachsende Beliebtheit des Sports und zeigt eine Möglichkeit für PUMA auf, Läufer zu unterstützen, die dem Runner's High schon vor Sonnenaufgang nachjagen.

Die 5AM High Drops von PUMA sind Teil der aktuellen globalen Markenkampagne von PUMA, "Go Wild". Weitere Informationen zu Go Wild erhalten Sie hier.

