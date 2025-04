Heute gab Venture Global den Termin für die Aufnahme des kommerziellen Betriebs seines ersten LNG-Exportprojekts Calcasieu Pass und den Beginn des Verkaufs von kostengünstigem US-amerikanischem LNG an die langfristigen Kunden des Projekts bekannt. Calcasieu Pass hat diesen Meilenstein in nur 68 Monaten nach der endgültigen Investitionsentscheidung für das Projekt erreicht und gehört damit zu den am schnellsten abgeschlossenen LNG-Projekten auf der grünen Wiese. Die milliardenschweren Verträge des Projekts werden sich erheblich positiv auf die Handelsbilanz der USA mit mehreren europäischen Verbündeten auswirken.

Dank seiner innovativen, neuartigen Konfiguration, die aus vielen mittelgroßen, modularen Verflüssigungszügen und Prozessanlagen besteht, die nacheinander geliefert und installiert werden, sowie dem inhabergeführten Ansatz von Venture Global beim Bau konnte das Projekt erhebliche unvorhergesehene Herausforderungen bewältigen, darunter eine globale Pandemie, zwei Hurrikane und ein Ereignis höherer Gewalt, das aufgrund schwerwiegender Herstellungsprobleme mit der Strominsel der Anlage auftrat. Nach einer mehrjährigen Korrektur und Sanierung wichtiger Komponenten der Anlage, die die dem Projektdesign innewohnenden Redundanzmerkmale untermauern, ist Calcasieu Pass nun bereit, sicher und zuverlässig zu arbeiten.

"Ich bin unglaublich stolz auf unser Team, das unermüdlich und fleißig daran gearbeitet hat, unser erstes LNG-Projekt erfolgreich zu bauen und in Betrieb zu nehmen", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. "Wir freuen uns, diesen Meilenstein erreicht zu haben, und sind unseren Aufsichtsbehörden und Partnern in der Lieferkette dankbar, die mit unserem Team zusammengearbeitet haben, um den kommerziellen Betrieb so effizient und sicher wie möglich zu gestalten."

Ungeachtet des erzielten Baufortschritts hat das Calcasieu-Pass-Projekt eine vorbildliche Sicherheitsbilanz aufrechterhalten und die durchschnittliche Gesamtzahl der meldepflichtigen Vorfälle in der Branche, die die meldepflichtigen Vorfälle in der Hochbauindustrie des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics pro hundert Arbeitnehmer pro Jahr darstellt, deutlich übertroffen.

Die langfristigen Verkaufs- und Kaufverträge am Calcasieu Pass gehören zu den attraktivsten Preispunkten für Kunden weltweit, mit durchschnittlichen Verflüssigungsgebühren unter 2 $/mmbtu. Die langjährigen Kunden profitieren während der gesamten Laufzeit ihrer 20-jährigen Verträge von kostengünstigem nordamerikanischem LNG.

Über Venture Global

Venture Global ist ein langfristig ausgerichteter, kostengünstiger Anbieter von Flüssigerdgas (LNG) aus den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken. Zum Portfolio von Venture Global zählen Anlagen entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Schifffahrt und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, nahm im Januar 2022 die Produktion von LNG auf. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, wird im Dezember 2024 erstmals LNG produzieren. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine Produktionskapazität von über 100 Millionen Jahrestonnen, um der Welt saubere und erschwingliche Energie bereitzustellen. In jeder seiner LNG-Anlagen entwickelt Venture Global Projekte zur Kohlendioxidabscheidung und -absorption.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der "Exchange Act") abgedeckt sind. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in diesem Dokument enthalten sind, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "kann", "könnte", "wird", "könnte", "sollte", "erwarten", "planen", "projizieren", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "verfolgen", "anstreben", "fortsetzen", die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen über uns unterliegen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwarteten Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, enthalten. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unser Aktivitätsniveau, unsere Leistung oder unsere Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, dem Aktivitätsniveau, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören erhebliche Betriebsrisiken im Zusammenhang mit unseren Erdgasverflüssigungs- und Exportprojekten, das Risiko, dass das Erdgasverflüssigungssystem und das Mid-Scale-Design, das wir bei unseren Projekten verwenden, nicht das von uns erwartete Leistungsniveau oder andere Vorteile erzielen, das potenzielle Risiko, dass unsere Kunden oder wir unsere SPAs kündigen, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden oder aus anderen Gründen, die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft internationaler Handelsabkommen und der Position zum internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen, und die potenziellen Auswirkungen bestehender und künftiger Umwelt- und ähnlicher Gesetze und behördlicher Vorschriften auf die Compliance-Kosten, Betriebs- und/oder Baukosten und -beschränkungen. Diese Faktoren werden in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in allen nachfolgenden Berichten, die bei der SEC eingereicht wurden, ausführlicher erläutert.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250415506226/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Michael Pasquarello

IR@ventureglobalLNG.com

Medienkontakt

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com