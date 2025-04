London (ots/PRNewswire) -North America's 50 Best Bars 2025, gesponsert von Perrier, hat die erste 51-100 Liste veröffentlicht. Diese erweiterte Liste ist das Ergebnis der Stimmen, die von der Wahl-Akademie abgegeben wurden, einem Gremium aus über 300 unabhängigen Cocktailexperten, renommierten Barkeepern, Bildungsfachleuten und Getränkefachjournalisten aus der gesamten Region.Die 51-100 Liste in Zahlen- Die 51-100 Liste umfasst Bars an 23 Orten in ganz Nordamerika- Die USA führen die Liste mit 29 Bars aus Städten im ganzen Land an, darunter New York, Los Angeles und Chicago sowie Albuquerque, Boston, Houston, Miami, New Orleans und Phoenix- Kanada kann 15 institutionen auf der Liste vorweisen, und zwar aus Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary und Victoria- Mexiko-Stadt, Oaxaca und Playa del Carmen sind insgesamt mit 5 Bars vertretenMit der 51-100 liste wird die reiche und vielfältige Cocktailkultur in der Region gefeiert, bevor am 29. April in Vancouver, Kanada, die 1-50 liste vorgestellt wird.Emma Sleight, Leiter Inhalt für North America's 50 Best Bars, sagt "Durch die Herausgabe der 51-100 liste erkennen wir die harte Arbeit und das Engagement von noch mehr Mitgliedern der Gastgewerbe- und Getränke-Community an und werfen ein Schlaglicht auf die Entwicklung einer außergewöhnlichen Getränkekultur in der Region."An der Spitze der 51-100 Liste steht die Library Bar in Toronto auf No.51. Weitere kanadische Bars sind Missy's auf No.52 aus Calgary und Bar Bisou Bisou auf No.75 aus Montreal.Zu den Bars aus den USA gehören Austin's Nickel City auf No.70, Albuquerque's Happy Accidents auf No.88, Honolulu's Bar Leather Apron auf No.73, Houston's Bandista auf No.59 und Boston's Equal Measure auf No.81. Zu den Bars in Seattle auf der liste gehören Roquette auf No.72, The Doctor's Office auf No.76 und Canon auf No.79.Fünf Bars aus Mexiko sind vertreten: Sabina Sabe (No.54), Brujas (No.65), Zapote Bar (No.74), Ticuchi (No.82) und Casa Prunes (No.94).Die vollständige Liste finden Sie hier. (https://bit.ly/NA50BB25ExtendedList)Die 1-50-Liste von North America's 50 Best Bars 2025, die von Perrier gesponsert wird, wird am 29. April im Rahmen einer Live-Preisverleihung in Vancouver in Zusammenarbeit mit Destination Vancouver, dem Partner des Gastgebers, bekannt gegeben. Der Countdown der Liste wird für ein weltweites Publikum, das nicht persönlich anwesend sein kann, über den 50 Best Bars TV-Kanal auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCcfVWlNK-F5k3hnA3qLLrOg) live übertragen.Zugang zum Medienzentrum:https://mediacentre.theworlds50best.com/Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2665518/NA_50_Best_Bars.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2664383/NA_50_Best_Bars_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/north-americas-50-best-bars-veroffentlicht-erstmalige-liste-der-bars-2025-auf-den-platzen-51-bis-100-302429438.htmlPressekontakt:Sydnie Edelman,973-865-0794,NA50BB@curichweiss.comOriginal-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071386/100930586