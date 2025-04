Cadence Design Aktie zeigt leichte Erholung, doch Jahresvergleich bleibt negativ. Analysten sehen trotz hohem KGV weiteres Kurspotenzial von über 20%.

Die Aktie von Cadence Design zeigt heute eine leichte Erholung und notiert bei 262,91 USD, ein Plus von 0,9% gegenüber dem Vortag. Trotz dieser kurzfristigen Aufwärtsbewegung bleibt der Technologiekonzern mit einem Minus von 15,59% im Jahresvergleich unter Druck.

Analysten halten trotz Bewertungsbedenken an Kaufempfehlungen fest

Interessant ist die Diskrepanz zwischen der aktuellen Bewertung und den Analysteneinschätzungen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 68,33 - ein Wert, der normalerweise als hoch eingestuft wird. Dennoch empfehlen 22 Analysten den Titel weiterhin mit einem durchschnittlichen Kursziel von 313,67 USD, was ein Potenzial von über 20% zum aktuellen Kurs bedeutet.

Wichtigste Kennzahlen im Überblick: KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 15,54 KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis): 57,21 ESG-Rating: AA (MSCI)



Ausblick: Spannende Wochen vor Quartalszahlen

Die nächsten Wochen könnten für Cadence Design entscheidend werden. Am 28. April stehen die Quartalszahlen für Q1 2025 an, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 8. Mai. Die jüngsten Analystenaktivitäten zeigen, dass die Erwartungen trotz der allgemein positiven Stimmung zuletzt nach unten korrigiert wurden.

Die fundamentale Situation des Unternehmens wird als solide beschrieben, wobei mehr als 70% der Unternehmen einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität und Verschuldung aufweisen. Allerdings hat sich die kurzfristige Perspektive zuletzt verschlechtert. Die hohen Margen und die starke finanzielle Position bleiben jedoch ein Lichtblick für Investoren.

