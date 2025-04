SoftwareONE steigt nach Übernahmeangebot für Crayon deutlich, doch der Deal steht noch nicht endgültig. Analysten sehen großes Potenzial für den Schweizer Konzern.

Die SoftwareONE Holding Aktie hat gestern mit einem Plus von 6,06 Prozent auf 5,676 Euro reagiert - ein deutliches Signal der Markterwartungen an die geplante Übernahme des norwegischen Konkurrenten Crayon. Doch der milliardenschwere Deal hängt noch am seidenen Faden.

Entscheidende Weichenstellung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SoftwareONE Holding ?

Der größte Anteilseigner von Crayon hat zwar grünes Licht für die Transaktion gegeben, doch bisher kontrolliert SoftwareONE erst 66 Prozent der Crayon-Aktien. Die ursprüngliche Frist für das freiwillige Kauf- und Tauschangebot ist bereits abgelaufen, die Fusion geht damit in die Verlängerung.

"Die hohe Akzeptanz des Angebots zeigt das Vertrauen in die Strategie", kommentierte das Unternehmen die bisherige Beteiligung. Analysten sehen in der Übernahme einen Game-Changer für den Schweizer Software-Distributor:

Marktposition : Stärkung im Wettbewerb mit Branchenriesen

: Stärkung im Wettbewerb mit Branchenriesen Synergien : Erwartete Kosteneinsparungen in Millionenhöhe

: Erwartete Kosteneinsparungen in Millionenhöhe Umsatzpotenzial: Erweiterte Kundenbasis in Nordeuropa

Fundamentale Bewertung im Blick

Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Aktie 66,57 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Kennzahlen zeigen ein gemischtes Bild:

KUV von 0,89 spricht für Unterbewertung

spricht für Unterbewertung Hohes KCV von 25,95 deutet auf Premium-Bewertung

deutet auf Premium-Bewertung Analysten-Konsens: "Outperform" mit 76,78% Aufwärtspotenzial

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob SoftwareONE die notwendige Mehrheit von 90 Prozent erreicht, um den Deal vollständig abzuschließen. Am 16. Mai könnte die Jahreshauptversammlung weitere Klarheit bringen. Bis dahin bleibt der Titel ein Spiel für Geduldige mit starken Nerven.

Anzeige

SoftwareONE Holding-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SoftwareONE Holding-Analyse vom 16. April liefert die Antwort:

Die neusten SoftwareONE Holding-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SoftwareONE Holding-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SoftwareONE Holding: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...