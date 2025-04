Santacruz Silver Mining verzeichnet trotz aktueller Kursdelle ein starkes Jahresplus. Analysten sehen weiteres Potenzial, während wichtige Quartalszahlen bevorstehen.

Die Santacruz Silver Mining Aktie zeigt heute eine leichte Korrektur von 3,8 Prozent auf 0,38 USD. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt der Titel mit einem Plus von 58 Prozent im Jahresverlauf ein klarer Outperformer in der Bergbaubranche.

Analysten sehen weiter Potenzial

Ein einziger Analyst, der den Titel beobachtet, gibt ein Kursziel von 0,90 CAD aus - das entspräche einem Aufwärtspotenzial von satten 63,6 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Der "Buy"-Rating unterstreicht die positive Grundstimmung, obwohl die geringe Analystenanzahl zu beachten ist.

Die Kennzahlen des Unternehmens lesen sich durchweg solide:

KUV von 0,54 signalisiert Unterbewertung

KGV von 8,37 im Branchenvergleich attraktiv

KCV von 4,54 zeigt gesunde Cashflows

Wichtiger Termin steht bevor

Am 1. Mai 2025 will Santacruz Silver Mining die Zahlen für Q4 2024 vorlegen. Der kanadische Bergbaukonzern mit Fokus auf Silber- und Zinkvorkommen in Lateinamerika konnte zuletzt mit einer Marktkapitalisierung von rund 65 Millionen Euro aufwarten. Die Zimapan-Mine in Mexiko und bolivianische Anlagen bilden das operative Rückgrat.

Der aktuelle Kurs liegt zwar 31,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, aber immer noch 91,3 Prozent über dem Tiefststand. Die Volatilität des Papiers bleibt mit über 111 Prozent extrem hoch - typisch für einen klein kapitalisierten Rohstoffwert.

