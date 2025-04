Xuzhou, China und München (ots/PRNewswire) -XCMG Excavator (https://www.xcmgglobal.com/solution/excavatots.htm), eine auf Bagger spezialisierte Geschäftseinheit von XCMG Machinery (https://en.prnasia.com/mediaroom/5239-0.shtml) (SHE:000425), hatte auf der bauma 2025 unter dem Motto "Solid Innovation for Green Tomorrow" (Solide Innovation für eine grüne Zukunft) ihren großen Auftritt und stellte 13 Bagger der E-Serie vor, die eigens für die europäischen Märkte entwickelt wurden. Auf der globalen Baumaschinenmesse, die vom 7. bis 13. April 2025 stattfand, erregte XCMG Excavator mit seinen innovativen Lösungen und rekordverdächtigen Bestellungen große Aufmerksamkeit.E-Pionier: Feinmechanik für EuropaUm den regionalen Anforderungen gerecht zu werden, arbeiteten die Technik- und Marketingteams von XCMG Excavator eng mit europäischen Partnern zusammen, um Bagger zu entwickeln, die auf die lokalen Betriebsanforderungen zugeschnitten sind. Zu den Highlights gehörten drei Flaggschiffmodelle: die Minibagger XE10E und XE45E, die für den Einsatz in urbanen Gebieten optimiert sind, und der schwere Bergbaubagger XE530E, der für schwieriges Gelände entwickelt wurde. Diese Modelle, die sich durch verbesserte Leistung und Effizienz auszeichnen, stießen bei den Teilnehmern auf sofortiges Interesse und zahlreiche Absichtserklärungen.Rekordverdächtige Aufträge signalisieren Vertrauen in den MarktDie Ausstellung von XCMG Excavator begann mit einer Welle hochkarätiger Vertragsunterzeichnungen und brach mit einem bahnbrechenden Vertrag über 300 Einheiten, darunter die regional gefeierten Modelle XE19E und XE27E, den Rekord für Einzelbestellungen auf der Veranstaltung.XCMG Excavator kann auf jahrelange Einblicke in die Kundenbedürfnisse zurückblicken und erfüllt strenge EU-Vorschriften. Das Unternehmen stellte eine vollständige Palette von kleinen, mittelgroßen und großen Baggern vor. Die Serie der Mini-Modelle wurde besonders gelobt, und Herr Hans von FORKLIFT OÜ, einem estnischen Bauunternehmer, meinte: "Gute, supergute Maschine!" bei einer Live-VorführungGrüne Innovation Führend beim nachhaltigen ÜbergangIm Einklang mit dem europäischen Green Deal unterstrich XCMG Excavator sein Engagement für umweltfreundliche Technologien und präsentierte emissionsfreie, lärmarme und energieeffiziente Maschinen. Eine Meilensteinlieferung von 20 XE215EV Elektrobaggern unterstrich die Führungsrolle des Unternehmens bei Lösungen für erneuerbare Energien. Die Besucher testeten den beliebten XE19EV und lobten seine hohe Effizienz, die intelligente Steuerung und das bedienerfreundliche Design.Das grüne Portfolio von XCMG Excavators umfasst jetzt Modelle von 1,5 bis 70 Tonnen, einschließlich vollelektrischer, Hybrid- und Elektroantriebsoptionen. Der XE215EV mit seinen sechs Kernvorteilen - Leistung, Langlebigkeit, Sicherheit, Intelligenz, Ergonomie und Energieeinsparung - ist in Deutschland und den Niederlanden zur ersten Wahl für Projekte der 20-Tonnen-Klasse geworden.Mit einer Produktstrategie, die auf anwendungsspezifische Leistung und Langlebigkeit ausgerichtet ist, stärkt XCMG Excavator seine Präsenz im europäischen Segment für hochwertige Bagger. Da die Branche auf fortschrittlichere, nachhaltigere Technologien umstellt, plant das Unternehmen, die Partnerschaften mit globalen Interessengruppen zu vertiefen, um das gegenseitige Wachstum voranzutreiben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2665004/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bauma-2025-xcmg-excavator-stellt-13-fur-den-europaischen-markt-angepasste-modelle-der-e-serie-vor-302429847.htmlPressekontakt:Qingqing Feng,86-18810255384@163.comOriginal-Content von: XCMG Excavator, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177668/6014297