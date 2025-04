EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Göttingen, 16. April 2025

Starker Jahresauftakt: Sartorius erreicht im ersten Quartal deutlich profitables Wachstum

Konzernumsatz legt um 6,5 Prozent zu

Hohe Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien: Umsatz der Sparte Bioprocess Solutions wächst um fast 10 Prozent; demgegenüber Laborsparte erwartungsgemäß mit gedämpfter Entwicklung

Sehr gute Entwicklung der Auftragseingänge: Book-to-Bill-Ratio im Konzern deutlich über 1

Profitabilität steigt überproportional: Operativer Ertrag plus 12,2 Prozent; Marge erreicht 29,8 Prozent

Prognose für das Gesamtjahr sieht Umsatzsteigerung von rund 6 Prozent bei einer Ertragsmarge von rund 29 bis 30 Prozent vor

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat im ersten Quartal 2025 an die Dynamik der zweiten Jahreshälfte des Vorjahrs angeknüpft und deutliche Zuwächse bei Umsatz und Profitabilität erzielt.



"Sartorius ist sehr gut ins neue Jahr gestartet, insbesondere setzt sich der starke Trend in unserem Geschäft mit Verbrauchsmaterialien fort. Erwartungsgemäß zurückhaltender sind Kunden hingegen noch bei Investitionen in Laborinstrumente und Equipment", sagte Sartorius-Vorstandschef Dr. Joachim Kreuzburg. "Die fundamentalen Wachstumstreiber unserer Branche spielen wieder zunehmend die zentrale Rolle und die Nachfrage nach Biologika, häufig die einzig wirksamen Therapien für schwere Krankheiten, wird auch weiterhin nachhaltig steigen. Damit einher geht ein großer Bedarf an innovativen Technologien, die ihre Entwicklung und Herstellung schneller und effizienter machen, und dies ist genau unser strategischer und operativer Fokus. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen wir mit einem Umsatzwachstum für den Konzern von etwa 6 Prozent und einer Steigerung unserer operativen Ertragsmarge."



Geschäftsentwicklung des Konzerns1

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres verzeichnete der Sartorius-Konzern ein Umsatzplus von wechselkursbereinigt 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (nominal 7,7 Prozent) auf 883 Millionen Euro. Die Book-to-Bill-Ratio, das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag deutlich über 1.



Der positive Umsatztrend war in allen Geschäftsregionen sichtbar: Die Region Amerika verzeichnete ein Plus von wechselkursbereinigt 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Region EMEA2 legte um 6,3 Prozent zu. In Asien/Pazifik erhöhte sich der Umsatz um 4,6 Prozent; ohne China betrug der Zuwachs in der Region 10,0 Prozent.



Das operative EBITDA des Konzerns stieg hauptsächlich infolge der Umsatzentwicklung deutlich überproportional um 12,2 Prozent auf 263 Millionen Euro. Positiv wirkten sich dabei auch Produktmixeffekte und das Effizienzprogramm des Vorjahrs aus. Die korrespondierende Marge erhöhte sich auf 29,8 Prozent nach 28,6 Prozent in der Vergleichsperiode.



Das maßgebliche Periodenergebnis legte im ersten Quartal um 21,4 Prozent zu und erreichte 85 Millionen Euro nach 70 Millionen Euro in den ersten drei Monaten des Vorjahrs. Der bereinigte Gewinn je Stammaktie belief sich auf 1,22 Euro (VJ 1,01 Euro), der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie auf 1,23 Euro (VJ 1,02 Euro).



Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31. März 2025 lag mit 13.573 leicht über dem Stand zum Jahresende 2024 (31. Dezember 2024: 13.528 Personen).



Zentrale Bilanz- und Finanzkennziffern

Die zentralen Bilanz- und Finanzkennziffern des Konzerns sind weiter auf einem soliden Niveau. Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2025 belief sich auf 38,0 Prozent (31. Dezember 2024: 38,6 Prozent).



Der operative Netto-Cashflow verdreifachte sich auf 139 Millionen Euro nach 45 Millionen Euro im ersten Quartal des Vorjahrs. Der dynamische Verschuldungsgrad konnte wie geplant weiter reduziert werden und lag bei 3,9 (31. Dezember 2024: 4,0). Die Investitionen in Forschung sowie in die weltweite Produktionsinfrastruktur waren im ersten Quartal plangemäß unterproportional und beliefen sich auf 76 Millionen Euro nach 128 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, womit die Investitionsquote bezogen auf den Umsatz 8,6 Prozent (VJ 15,7 Prozent) betrug.



Geschäftsentwicklung der Sparte Bioprocess Solutions

In der Sparte Bioprocess Solutions, die eine breite Palette innovativer Technologien für die effiziente und nachhaltige Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, hielt die sehr positive Entwicklung im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien weiter an. Die in der gesamten Branche spürbare Investitionszurückhaltung der Kunden beeinflusste hingegen weiterhin das Geschäft mit Equipment und Anlagen.



In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs erhöhte sich der Umsatz der Sparte um wechselkursbereinigt 9,7 Prozent (nominal 11,0 Prozent) und erreichte 718 Millionen. Noch deutlicher legte das operative EBITDA zu, das durch positive Volumen- und Produktmixeffekte um 17,0 Prozent auf 226 Millionen Euro anstieg. Die Marge erhöhte sich auf 31,5 Prozent nach 29,8 Prozent in der Vergleichsperiode.



Geschäftsentwicklung der Sparte Lab Products & Services

Erwartungsgemäß blieb die Entwicklung der auf die Life-Science-Forschung und Pharmalabore spezialisierten Sparte Lab Products & Services im ersten Quartal 2025 hinter der Bioprozess-Sparte zurück. Maßgeblich war die anhaltende Zurückhaltung der Kunden bei Investitionen vor allem in bioanalytische Geräte. Die Sparte erreichte einen Umsatz von 165 Millionen Euro, ein Rückgang von wechselkursbereinigt 5,5 Prozent (nominal 4,4 Prozent), bei einem operativen EBITDA von 37 Millionen Euro (VJ 41 Millionen Euro) und einer Ertragsmarge von 22,6 Prozent (VJ 24,0 Prozent).



Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Auf Basis der Ergebnisse des ersten Quartals und der erwarteten guten zugrundeliegenden Marktentwicklung rechnet die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 6 Prozent im Konzern, etwa 7 Prozent bei der Sparte Bioprocess Solutions und etwa 1 Prozent bei Lab Products & Services, zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der weiterhin überdurchschnittlichen Volatilität mit einem jeweiligen Prognosekorridor von etwa plus/minus zwei Prozentpunkten.



Für den Ertrag erwartet das Unternehmen eine operative EBITDA-Marge auf Konzernebene von rund 29 bis 30 Prozent (VJ 28,0 Prozent), wobei die Marge der Sparte Bioprocess Solutions auf rund 31 bis 32 Prozent (VJ 29,3 Prozent) steigen und die der Laborsparte rund 22 bis 23 Prozent (VJ 22,9 Prozent) erreichen soll. Nicht in der Margenprognose enthalten sind mögliche Effekte aus Zöllen bzw. entsprechenden Ausgleichs- und Korrektivmaßnahmen, die je nach Ausgestaltung, Umfang und Wirkungsdauer die Margenentwicklung temporär in begrenztem Ausmaß beeinflussen könnten. Einen Einfluss auf die starke Markstellung und Wettbewerbsfähigkeit von Sartorius erwartet die Unternehmensleitung nicht.



Die auf den Umsatz bezogene Investitionsquote dürfte mit etwa 12,5 Prozent auf dem Niveau des Vorjahrs liegen und der dynamische Verschuldungsgrad sich auf etwa 3,5 verringern.



Die Beiträge der vereinbarten Übernahme des Mikrogewebe-Spezialisten MatTek werden nach Abschluss der Transaktion berücksichtigt, der voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 stattfinden wird.





1 Sartorius veröffentlicht alternative Leistungskennzahlen, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind. Diese werden mit dem Ziel ermittelt, eine bessere Vergleichbarkeit der Geschäftsleistung im Zeitablauf bzw. im Branchenvergleich zu ermöglichen. Operatives EBITDA: das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation

Maßgebliches Periodenergebnis: Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

Dynamischer Verschuldungsgrad: Quotient aus Nettoverschuldung und operativem EBITDA der vergangenen zwölf Monate inklusive des pro-forma-Beitrags von Akquisitionen für diese Periode 2 EMEA = Europa, Mittlerer Osten, Afrika



Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.



Alle prognostizierten Zahlen sind, wie in den vergangenen Jahren auch, auf Basis konstanter Währungsrelationen angegeben. Die Unternehmensleitung weist darauf hin, dass die Dynamiken und Volatilitäten in der Branche in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Zudem spielen Unsicherheiten aufgrund der veränderten geopolitischen Lage wie etwa die sich abzeichnenden Entkopplungstendenzen verschiedener Staaten eine zunehmende Rolle. Daraus ergibt sich eine erhöhte Unsicherheit bei der Prognose von Geschäftszahlen.







Erläuterung der Geschäftsergebnisse

Im Mediengespräch am 16. April 2025 um 9:00 Uhr MESZ stellt der Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Kreuzburg die Zahlen des 1. Quartals vor.



In einer Investoren-Telefonkonferenz am 16. April 2025 um 13:00 Uhr MESZ erläutern der Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Kreuzburg und der Finanzvorstand Dr. Florian Funck die Quartalszahlen.





Nächste Termine

22. Juli 2025 Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 2025

16. Oktober 2025 Veröffentlichung der Neunmonatszahlen Januar bis September 2025



Kennzahlen zum 1. Quartal 2025 Sartorius Konzern Bioprocess Solutions Lab Products & Services in Mio. €, sofern nicht anderweitig angegeben Q1

2025 Q1

2024 ?

in % nominal ? in % wb¹ Q1

2025 Q1

2024 ?

in % nominal ? in % wb¹ Q1

2025 Q1

2024 ?

in % nominal ? in % wb¹ Umsatz Umsatz 883,0 819,6 7,7 6,5 718,0 647,0 11,0 9,7 165,0 172,5 -4,4 -5,5 EMEA2 364,4 341,4 6,7 6,3 299,3 273,0 9,7 9,3 65,1 68,4 -4,9 -5,5 Amerika2 320,9 288,3 11,3 8,1 268,5 233,1 15,2 11,9 52,3 55,2 -5,2 -7,8 Asien | Pazifik2 197,7 189,8 4,2 4,6 150,1 140,9 6,5 7,1 47,6 48,9 -2,6 -2,8 Ergebnis EBITDA3 263,0 234,4 12,2 225,8 193,1 17,0 37,2 41,4 -10,1 EBITDA-Marge3 in % 29,8 28,6 +1,2 Pp 31,5 29,8 +1,7 Pp 22,6 24,0 -1,4 Pp Maßgebliches Periodenergebnis4 84,8 69,9 21,4 Periodenergebnis5 48,5 36,9 31,2 Finanzdaten je Aktie Ergebnis je StA.4 in € 1,22 1,01 21,5 Ergebnis je VzA.4 in € 1,23 1,02 21,3 1 wb = wechselkursbereinigt: Bei der Darstellung von wechselkursbereinigten Zahlen werden für die jeweils vergleichenden Perioden identische Wechselkurse verwendet

2 Nach Sitz des Kunden

3 Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation

4 Periodenergebnis nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote

5 Nach Anteilen Dritter



Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokation für den Erwerb von Polyplus angepasst.

Keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.



Sartorius in Kürze

Sartorius ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sichereren, schnelleren und nachhaltigeren Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika. Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 13.500 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig.



Besuchen Sie unseren Newsroom und folgen Sie Sartorius auf LinkedIn .





Kontakt

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (0)551 308 1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

Datei: Starker Jahresauftakt: Sartorius erreicht im ersten Quartal deutlich profitables Wachstum | Medieninformation





