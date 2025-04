PayPals Aktie stabilisiert sich nach Analystenkorrekturen. Das durchschnittliche Kursziel liegt 41% über dem aktuellen Stand. Wird der Quartalsbericht die Erholung bestätigen?

Die PayPal-Aktie zeigt heute erste Anzeichen einer Stabilisierung nach einer turbulenten Woche mit mehreren Analysten-Anpassungen. Zuletzt notierte das Papier bei 62,00 USD, ein Minus von 0,43% zum Vortag. Doch die jüngsten Kurszieleinstellungen deuten auf ein spannendes Spannungsfeld hin.

Analysten bleiben optimistisch trotz Kursrutsch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei PayPal ?

In den letzten Tagen haben gleich mehrere Häuser ihre Erwartungen für den Zahlungsdienstleister nach unten korrigiert. BofA Securities senkte das Kursziel von 103 auf 93 USD, behielt aber die "Buy"-Einstufung bei. "Die Fundamentaldaten des Unternehmens bleiben solide", kommentierte ein Marktbeobachter die Entwicklung.

Interessant: Trotz der Korrekturen liegt das durchschnittliche Kursziel der 44 verfolgenden Analysten bei 88,14 USD - satte 41,55% über dem aktuellen Niveau. Die Spanne reicht dabei von 64 bis 125 USD, was die Uneinigkeit unter den Experten widerspiegelt.

Aktuelles KGV : 14,79 (berechnet basierend auf 2024er Daten)

: 14,79 (berechnet basierend auf 2024er Daten) KCV : 8,23 - branchenweit attraktiv

: 8,23 - branchenweit attraktiv Marktkapitalisierung: 54,66 Mrd. €

Warten auf Quartalszahlen

Die nächsten wichtigen Meilensteine stehen Ende April an: Am 29. April wird PayPal seine Zahlen für Q1 2025 vorlegen. "Die Erwartungen sind nach den jüngsten Revisionen moderat", so ein Händler. "Das könnte dem Titel Luft nach oben geben, falls die Zahlen überzeugen."

Technisch gesehen hat die Aktie ihr 52-Wochen-Tief von 52,42 USD vom 8. April knapp hinter sich gelassen und notiert aktuell 11,61% darüber. Zum Jahreshoch von 89,31 USD fehlen jedoch noch 53,21%.

Für Anleger bleibt PayPal damit ein Titel mit interessantem Risiko-Rendite-Profil - die kommenden Wochen werden zeigen, ob die jüngste Konsolidierung nur eine Atempause war oder den Beginn einer nachhaltigen Erholung markiert.

Anzeige

PayPal-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PayPal-Analyse vom 16. April liefert die Antwort:

Die neusten PayPal-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PayPal-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...