Ceconomy hat die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal sowie eine aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr veröffentlicht und rechnet nun mit einem bereinigten EBIT von rund EUR 375 Mio. für das Geschäftsjahr 2024/25. Die Revision des Ausblicks folgt auf eine solide operative Leistung in Q3 mit einem flächenbereinigten Umsatzanstieg von 4,4 % und einer EBIT-Verbesserung von EUR 20 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Halbjahr stieg das bereinigte EBIT um 56 Mio. EUR, was auf Beiträge aus den Kernregionen und Fortschritte in margenstärkeren Geschäftsbereichen zurückzuführen ist. Wir heben unsere Gewinnschätzungen leicht an und erhöhen unser Kursziel von EUR 3,90 auf EUR 4,10. Da die Schätzungen unter dem mittelfristigen EBIT-Ziel von EUR 500 Mio. liegen, besteht weiteres Potenzial, wenn die Margenentwicklung anhält. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ceconomy-ag





