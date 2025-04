The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2025ISIN NameDE000HLB51Z5 LB.HESS.THR.CARRARA10I/23DE000HEL0AZ9 LB.HESS.THR.CARRARA10S/24XS2158482211 SUN.EXP.ENT. 20/25XS2351465179 JET2 21/26 CVSE0016275820 FORCE BIDCO 21/26 FLRXS1222597905 INTESA SAN. 15/25 MTNXS2327414491 CAN.WH.GR.IN 21/25 REGSUS84265VAH87 SOUTH.COPPER 15/25DE000SLB8437 LDSBK.SAAR IHS S.843USG9T27HAA24 VED.RES.F.II 19/26 REGSUS92343VDD38 VERIZON COMM 16/26XS1221967042 KOMMUNALBK 15/25 MTN REGSDE000A1RE7V0 MS DEUTSCHLAND 17XS1808737594 ABU DHABI NAT.E.18/25 MTNDE000A2GSNW0 K.F.W.ANL.V.18/2025USG21184AB52 CH.CINDA F.(2015)I 15/25