AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Mit der zuletzt deutlichen Erholung am deutschen Aktienmarkt vom US-Zollschock seit Anfang April dürfte es am Mittwoch erst einmal vorbei sein. Das Zoll-Thema und Nachrichten zum KI-Konzern Nvidia belasten. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor Xetra-Beginn 0,48 Prozent tiefer auf 21.151 Punkte. Im Zollkrieg zwischen den USA und China gibt es keine Fortschritte. US-Präsident Donald Trump sagte: "Der Ball liegt bei China. China muss ein Abkommen mit uns schließen. Wir müssen keinen Deal mit denen machen". Zudem drückt auf die Stimmung, dass der Halbleiter-Gigant Nvidia von der US-Regierung mit verschärften Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China konfrontiert wird. Dies brockt Nvidia Einbußen in Milliardenhöhe ein. "Mit dem Exportverbot für den H20 Chip von Nvidia nach China erleben wir im aktuellen Handelskonflikt eine neue Eskalation", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Das Umfeld bleibe volatil. "Die Zeit der Planbarkeit ist sowohl für Unternehmen als auch für Anleger erst einmal Geschichte."

USA: - VERLUSTE - Nach der zuletzt deutlichen Erholung an den US-Börsen hat sich die Gemütslage der Anleger am Dienstag wieder etwas eingetrübt. Die zunächst moderaten Gewinne bröckelten im Handelsverlauf ab. Für Skepsis und eine leichte Nervosität sorgten neue Nachrichten zu den Zollstreitigkeiten. So blieb US-Präsident Donald Trump laut Karoline Leavitt, Pressesprecherin des Weißen Hauses, gegenüber China hart. "Der Ball liegt bei China... Wir müssen keinen Deal mit denen machen", habe Trump mit Blick auf die Eskalation des Zollkonflikts der beiden Länder gesagt. Der Dow verlor 0,38 Prozent auf 40.368,96 Punkte. Der breite S&P 500 sank um 0,17 Prozent auf 5.396,63 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 legte um 0,18 Prozent auf 18.830,23 Punkte zu.

ASIEN: - VERLUSTE - Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat die Börsen Asiens am Mittwoch einmal mehr belastet. Der japanische Leitindex Nikkei-Index fiel zuletzt um ein Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 2,5 Prozent nach, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um knapp ein Prozent sank.



DAX 21253,70 1,43%

XDAX 21274,53 1,62%

EuroSTOXX 50 4970,43 1,20%

Stoxx50 4244,69 1,10%



DJIA 40368,96 -0,39%

S&P 500 5396,63 -0,17%

NASDAQ 100 18830,23 0,18%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,25 +0,21% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1350 0,61%

USD/Yen 142,54 -0,49%

Euro/Yen 161,71 0,08%

°



BITCOIN:





Bitcoin 83.769 0,10%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 64,55 -0,12 USD WTI 61,20 -0,13 USD °



