Europa erlebt einen Wandel im Zahlungsverkehr. Digitale Wallets, Open Banking, Echtzeitüberweisungen und vielleicht ein digitaler Euro - neue Zahlungsmethoden werden in den Markt gebracht. Doch es bleibt unklar, ob Verbraucher neue Bezahlmethoden überhaupt wollen, meint unser Gastautor. Wenn es ums Bezahlen geht, ist Europa vor allem eines: fragmentiert. Während in Deutschland noch viele Menschen an Bargeld hängen, dominieren in den Niederlanden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...