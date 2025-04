HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 165 auf 163 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Innovation dürfte bei den Hamburgern für eine Wachstumsbeschleunigung sorgen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. 2025 kalkuliert er aber zunächst mit geringerer Umsatzsteigerung auf vergleichbarer Basis als bisher./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 16:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005200000