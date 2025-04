© Foto: adobe.stock.com

Der Gold-Express läuft auf Hochtouren. Die Goldpreisrallye ist nicht zu stoppen, nur gelegentlich gab es in der jüngeren Vergangenheit Verschnaufpausen. Eine obere Trendwende ist indes nicht in Sicht. Gold auf dem Weg in Richtung 3.500 US-Dollar Die Rekordjagd des Edelmetalls geht unvermindert weiter. Nach einem kurzen Rücksetzer am Montag fand Gold bereits am Dienstag wieder zurück in die Spur. Das übergeordnete Kursziel von 3.500 US-Dollar kommt immer näher. Dabei muss es nicht bleiben. Auch ein Durchmarsch in Richtung 4.000 US-Dollar ist dabei nicht auszuschließen. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Mauer aus Gold gegen den Crash. Goldpreis heizt Barrick Gold, Newmont & Co ein". Doch nicht …