EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

FCR Immobilien AG schließt Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Gewinnwachstum erfolgreich ab



16.04.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FCR Immobilien AG schließt Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Gewinnwachstum erfolgreich ab EBT steigt signifikant auf 23,1 Mio. Euro (Vj. 10,1 Mio. Euro)

FFO solide bei 7,0 Mio. Euro

Vermietungsquote verbessert auf 94,1 %, WAULT steigt auf 5,7 Jahre

Dividendenvorschlag: 0,45 Euro je Aktie (Vj. 0,25 Euro) Pullach im Isartal, 16.04.2025: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem sehr starken Ergebnis abgeschlossen und bestätigt die vorläufigen Zahlen. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, legte signifikant auf 23,1 Mio. Euro zu, nach 10,1 Mio. Euro im Vorjahr. Die Kombination aus strategischen Verkäufen (sieben Objekte, Immoware24), einer stabilen Portfolioentwicklung sowie einer konsequenten Digitalisierung waren maßgeblich für die äußerst positive Unternehmensentwicklung. Im zehnten Jahr seit Gründung bestätigt FCR einmal mehr die nachhaltige Profitabilität und Stabilität ihres Geschäftsmodells. Die Umsatzerlöse aus Objektverkäufen beliefen sich auf 20,8 Mio. Euro (Vj. 18,3 Mio. Euro). Die Mieterlöse lagen trotz strategischer Veräußerungen bei soliden 33,3 Mio. Euro (Vj. 38,3 Mio. Euro). Insgesamt erzielte FCR einen Gesamtumsatz von 54,1 Mio. Euro (Vj. 56,6 Mio. Euro) und erreichte damit nahezu den Vorjahreswert. Die Portfolioqualität blieb dabei auf hohem Niveau: Die Vermietungsquote stieg leicht auf 94,1% (Vj. 94,0%), der WAULT (durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge) erhöhte sich auf 5,7 Jahre (Vj. 5,4 Jahre). Der Materialaufwand sank durch den verstärkten Einsatz digitaler Tools und automatisierter Prozesse auf 7,3 Mio. Euro (Vj. 7,9 Mio. Euro), der Personalaufwand reduzierte sich auf 4,0 Mio. Euro (Vj. 4,4 Mio. Euro). Die Finanzaufwendungen stiegen in einem moderaten Rahmen auf 16,1 Mio. Euro (Vj. 15,0 Mio. Euro). Die Funds from Operations, FFO, beliefen sich trotz gestiegener Zinskosten auf 7,0 Mio. Euro (Vj. 8,2 Mio. Euro) - ein solider Wert, der die Ertragskraft des operativen Geschäfts unterstreicht. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung 2024 soll sich aus Sicht der Gesellschaft auch in einem Dividendenplus widerspiegeln. So schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 20.05.2025 eine Erhöhung der Dividende auf 0,45 Euro je Aktie vor. Mit diesem Schritt bekräftigt FCR die langfristige Ertragskraft und die Kontinuität in der Ausschüttungspolitik. Der testierte Jahres- und Konzernabschluss 2024 steht auf der FCR-Website unter https://fcr-immobilien.de/investor-relations/finanzberichte/finanzberichte-2024/ zum Download zur Verfügung. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Das Portfolio der FCR Immobilien AG besteht aus über 80 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 31 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München



16.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com