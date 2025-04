Die Marktkapitalisierung der gesamten Kryptoindustrie liegt bei etwa 3 Billionen US-Dollar und übertrifft damit die meisten großen Anlageklassen - und Sie können sicher sein, dass die Wall Street in diesem Zyklus große Käufe tätigt.

Privatanleger suchen an der Wall Street nach Hinweisen auf die besten Kryptowährungen, die sie derzeit kaufen können. Und warum nicht? Die Wall Street hat die Macht, Geld zu investieren, und die Quants, um zukünftige Gewinner auszuwählen.

Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über fünf Coins, auf die die Wall Street im April 2025 setzt.

Die besten Kryptowährungen zum Kaufen: Die Top 5 der Wall Street

Wir haben die beste Kryptowährung zum Kaufen ermittelt, basierend darauf, wo die Wall Street ihre riesigen Kapitalmengen einsetzt.

Und im April 2025 sind diese drei Projekte den Bonzen und Bonzen der amerikanischen Finanzdienstleistungsbranche ins Auge gefallen:

Bitcoin Pepe (BPEP) PepeX (PEPX) CartelFi (CTFI) Ondo (ONDO) Solana (SOL)

Bitcoin Pepe (BPEP): "Solana auf Bitcoin" wird mit dieser meme-fokussierten L2-Layer-2-Skalierbarkeitslösung zur Realität

Layer-2-Skalierbarkeitslösung Bitcoin Pepe positioniert sich als "Solana auf Bitcoin", ein Projekt, das den Nutzen der weltweit etabliertesten Blockchain weiter ausbauen soll als je zuvor.

Bitcoin ist nach wie vor der König aller Kryptowährungen, aber es lässt sich nicht leugnen, dass es an Aufmerksamkeit gegenüber spannenderen meme-coin-freundlichen Ketten verloren hat, die degenerierte Handelsaktivitäten unterstützen.

Im Gegensatz zu Solana fehlt es Bitcoin an Skalierbarkeit und Durchsatz, um Anwendungsfälle wie Meme-Coins, NFTs und DeFi zu unterstützen, die neue Benutzer in die Web3-Struktur einbinden - bis Bitcoin Pepe auf den Markt kam.

Es ermöglicht den nativen Handel mit Meme-Coins, Swaps, NFTs und dezentralen Apps direkt auf Bitcoin - aber mit der Geschwindigkeit, den niedrigen Gebühren und der Leistung von Solana.

Auf diese Weise erschließt Bitcoin Pepe 2 Billionen US-Dollar an ruhender BTC-Liquidität und löst möglicherweise eine Kapitalzufuhr von biblischem Ausmaß in allen Sektoren aus, da es die Kerninfrastruktur des neuen Bitcoin-Ökosystems festlegt.

Die Auswirkungen von Bitcoin Pepe sind immens. Infrastruktur-Spiele haben sich in der Vergangenheit während Bullenmärkten am besten entwickelt und positionieren den nativen Token BPEP von Bitcoin Pepe für einen parabolischen Lauf im Jahr 2025 und darüber hinaus.

BPEP ist in Phase 8 des 30-stufigen Presales von Bitcoin Pepe noch für 0,0295 $ erhältlich. Bei Preissteigerungen von 5 % zwischen den Phasen können Early Adopters bereits vor der Listung von BPEP Gewinne von bis zu 310 % erzielen. Es ist leicht zu erkennen, warum die Wall Street mit an Bord ist.

Bitcoin Pepe hat inzwischen 6,6 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, was die klare Nachfrage des Marktes zeigt. Dies ist ein legitimer Blue-Chip-Anwärter, und es ist immer noch möglich, sich einen frühen Einstieg zu sichern, bevor BPEP in zwei Monaten an die Börse geht.

PepeX (PEPX): Meme-Coin-Launchpad, das den kleinen Mann begünstigt

Insider, die behaupten, über "Spezialwissen" zu verfügen, sind gefährlich. Sie verwenden keine Daten - sie streuen nur Hinweise, um einen falschen Hype zu erzeugen.

Selbst wenn einer von ihnen legitim ist, warum sollte man ihnen vertrauen? Sie können Menschen dazu manipulieren, Pump-and-Dump-Geschäfte zu tätigen und riesige Gewinne zu erzielen, während alle anderen auf der Strecke bleiben. Das ist das Problem bei Plattformen wie Pump.fun - Insider verdienen auf Kosten der Normalbevölkerung viel Geld.

Hier kommt PepeX ins Spiel - eine faire Meme-Coin-Plattform für den Start. PepeX bevorzugt Kleinanleger, indem es Entwicklerteams daran hindert, mehr als 5 % einzustreichen. Wenn ein bestimmtes Projekt auf der Plattform nicht erfolgreich ist, wird die gesperrte Liquidität an die Community zurückgegeben.

Außerdem bietet PepeX Entwicklerteams vom ersten Tag an automatisiertes Marketing - die KI übernimmt die gesamte Strategie. Dadurch werden die Wettbewerbsbedingungen ausgeglichen, sodass auch kleinere Teams mit größeren, finanzstarken Teams konkurrieren können, die einfach Geld in einen Hype stecken, bis ihr Token explodiert.

Pump.fun hat vielleicht Geld verdient, indem es Meme-Coins in ein wildes Casino verwandelt hat, aber PepeX gibt alltäglichen Investoren eine echte Chance. Mit seinem fairen und einzigartigen Ansatz werden PepeX und sein Token PEPX im Jahr 2025 eine wichtige Rolle spielen, insbesondere nachdem sie die 1,3 Millionen Dollar überschritten haben und der Presale weiter boomt.

CartelFi (CARTFI): Rendite mit Meme-Coins

Die Geschichte ändert sich. Meme-Coins sind nicht mehr nur ein Hype - dank CartelFi können sie jetzt bessere Renditen erzielen als Ihr Sparkonto.

CartelFi definiert das Spiel neu und verwandelt spekulative Meme-Coins von riskanten Mondfahrten in legitime, Rendite generierende Vermögenswerte. Es zieht das Smart Money an, und der Presale ist bereit, zu zerschlagen. Das ICO startet inmitten großer Intrigen von Institutionen und Bonzen von der Wall Street.

CartelFi bietet Spekulanten die Möglichkeit, mit ihren Meme-Token tatsächlich Geld zu verdienen, indem sie sie in Liquiditätspools werfen, die echte Renditen einbringen. Einmal eingestellt und vergessen. Hier ist der Clou: Bis zu 100 % der erzielten Einnahmen fließen direkt in Rückkäufe und Verbrennungen, was beweist, dass sich diese Plattform wirklich um die Inhaber von CARTFI-Token kümmert.

Es ist keine Überraschung, dass die Wall Street interessiert ist - die Renditen von CartelFi sind eine direkte Herausforderung für ihre TradFi-Krone, also sammeln sie CARTFI-Token, um eine DeFi-Übernahme vorzubereiten.

Ondo (ONDO): Starke Wette auf die RWA-Erzählung

Ondo Finance gehört zu den stärksten Mid-Cap-Picks der Wall Street in Erwartung der aufkommenden Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) in den kommenden Jahren.

Ondo schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi, indem es die Tokenisierung von realen Finanzanlagen und Produkten wie Staatsanleihen ermöglicht.

Das Ondo-Protokoll bietet ein solide reguliertes Umfeld für den institutionellen Handel, während seine Architektur im Kern für Dezentralisierung sorgt.

Die Initiativen von Ondo, wie z. B. die Partnerschaft mit Mastercard, die RWAs in das Multi-Token-Netzwerk (MTN) von Mastercard einbringt, ermöglichen es Institutionen und Unternehmen, die Vorteile von tokenisierten RWAs nahtlos zu nutzen. Ondo ist ein wichtiger Akteur, den man 2025 im Auge behalten sollte.

Solana (SOL): Bereit, Ethereum Konkurrenz zu machen

Solana wird in diesem Jahr unter optimalen Bedingungen zwischen dem 3- und 10-fachen Wert gehandelt, was den jüngsten Solana-ETF-Anträgen von Branchenschwergewichten wie Grayscale zu verdanken ist.

Angesichts der massiven Zugkraft von Solana bei Meme-Coin-Spekulanten und DeFi-Nutzern hat SOL das Potenzial, den schwindenden Mindshare von Ethereum herauszufordern und 2025 einen noch größeren Anteil am L1-Blockchain-Markt zu erobern.

Es ist nicht überraschend, dass Solana zu den Big-Cap-Zielen der Wall Street gehört, die in diesem Jahr für einen Anstieg sorgen werden, und die aktuelle Handelsspanne von 130 US-Dollar ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein Token mit institutioneller Unterstützung zu einem niedrigen Preis zu kaufen.

Das letzte Wort: Die Wall Street wird in diesem Jahr große Gewinne einfahren

Wenn Wall-Street-Analysten in einem Token keinen Nutzen sehen, kaufen sie es nicht. Hype und Einsatz allein reichen nicht aus.

Stattdessen werden Token, die Ökosysteme antreiben, für Gebühren verwendet werden und als Zugang zu Ökosystemfunktionen dienen, die großen Gewinner in diesem kommenden Zyklus sein, und diese fünf Tipps haben all das in Hülle und Fülle - insbesondere, wenn es um Bitcoin Pepe, PepeX und CartelFi geht.

Das revolutionäre Wertversprechen von Bitcoin Pepe - die Fähigkeit, eine neue Ära für Bitcoin einzuleiten und Billionen an ruhendem Kapital freizusetzen - könnte sich leicht in einem parabolischen Anstieg des nativen Tokens BPEP niederschlagen, wenn es diesen Sommer gelistet wird.

Andererseits sehen PEPX und CARTFI in ihren Presalephasen wie unterbewertete Blue Chips aus, die in diesem Jahr aufgrund des Interesses, das ihre ICOs wecken, einen großen Aufschwung erleben könnten. Die Wall Street ist aufmerksam, und das sollte jeder Händler sein, der nach dem nächsten Renner sucht.