Schaan, Liechtenstein (ots) -Fünf Jahre voller Leidenschaft, Innovation und Wachstum - das ist SpediFux. Der Name setzt sich aus den Begriffen "Spedition" und "Fuchs" zusammen. Der Fuchs gilt als schlaues, flinkes Tier und steht gemeinsam mit "Spedi" sinnbildlich für die Tätigkeit des Unternehmens: durchdachter und schneller Transport von Gütern.Seit 2020 ist SpediFux mit seiner digitalen Transportplattform in der Schweiz und Liechtenstein aktiv und hat sich als echter Game-Changer in der Logistikbranche etabliert. Ziel war und ist es, Transportlösungen zu schaffen, die nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig und kundenzentriert sind. Nun blickt das Unternehmen auf fünf Jahre voller Meilensteine zurück, die zugleich Ansporn für die Zukunft sind.Fünf Jahre MeilensteineSeit dem Start im Jahr 2020 verfolgt SpediFux eine klare Vision: Transportlogistik (https://www.spedifux.ch/transporte-schweiz-transportauftrag-planen-und-passende-offerte-fur-transportkosten-erhalten) soll einfach, transparent und umweltfreundlich sein. Heute kann das Unternehmen auf eine beeindruckende Entwicklung zurückblicken:- Über 3.000 regelmässige Kunden- Mehr als 1.500 persönliche Kundentermine- 50.000 Kilometer mit unserem Vertriebs-Elektrofahrzeug- 15.000 individuelle Beratungsgespräche- Kontinuierlich wachsendes Team mit durchschnittlich zwei Neueintritten pro Jahr- Google-Bewertung von 4,8 von 5 Sternen- Umweltfreundliche und modernste FahrzeugflotteDual Pricing System: Mehr Flexibilität im StückguttransportAls innovativer Anbieter im Schweizer Stückguttransport (https://www.spedifux.ch/stueckgut-transport-schweiz-buchen-transportkosten-berechnen) setzt SpediFux auf maximale Kundenorientierung und digitale Effizienz. Die einzigartige Buchungsplattform kombiniert langjährige Speditionserfahrung mit intelligenten Prozessen und ermöglicht eine nahtlose Transportabwicklung mit nur wenigen Klicks.Ein wesentlicher Vorteil für Kundinnen und Kunden: transparente Fixpreise, bei denen sämtliche Nebenkosten - wie Maut, Treibstoff- oder Stauzuschläge - bereits enthalten sind. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein proaktives Tracking-System, das für volle Kontrolle und hohe Planbarkeit sorgt.Seit dem 01. April 2025 profitieren Kundinnen und Kunden zusätzlich vom neuen Dual Pricing System: Dieses ermöglicht eine flexible Wahl zwischen dem schnelleren Classic-Tarif und dem günstigeren ECO-Tarif - individuell abgestimmt auf Dringlichkeit und Budget.Nachhaltigkeit und Innovation als WegbereiterSpediFux steht für weit mehr als reinen Transport. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und digitale Innovation verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, die Logistikbranche zukunftsfähig zu gestalten. Dabei werden Leerfahrten durch intelligente Bündelung reduziert, Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechniken im Flotteneinsatz verwendet und künstliche Intelligenz in der Tourenplanung eingesetzt. Das Ergebnis ist eine ressourcenschonende, effiziente und gleichzeitig kundenfreundliche Logistiklösung.Ein starkes Team als Basis des ErfolgsDer Unternehmenserfolg wäre ohne das Engagement des gesamten Teams nicht möglich gewesen. Täglich setzen sich die Mitarbeitenden dafür ein, den Kundinnen und Kunden bestmögliche Lösungen zu bieten. Ihre Leidenschaft, Kundennähe und Kompetenz bilden das Herzstück von SpediFux.Blick in die ZukunftDie vergangenen fünf Jahre markieren erst den Anfang. SpediFux setzt seit Anbeginn auf die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Dienstleistungen, die Optimierung der Plattform sowie den Ausbau der Nachhaltigkeitsinitiativen.Wie wichtig dabei der Blick nach vorn ist, bringt Michael Aggeler, Mitglied der Geschäftsleitung der Liechtensteinischen Post AG, auf den Punkt:"SpediFux ist viel mehr als nur eine Transportplattform - es ist eine Antwort auf die Herausforderungen der modernen Transportlogistik. Mit unserer digitalen Lösung machen wir Transporte nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger. Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten fünf Jahren so viel bewegen konnten, und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Zukunft des Transports zu gestalten."Jetzt Teil der Zukunft werdenSpediFux freut sich darauf, gemeinsam mit Kundinnen und Kunden auch in Zukunft logistische Herausforderungen zu meistern. Für weitere Informationen oder eine unverbindliche Anfrage steht das Unternehmen jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen unter: Spedifux.ch (https://www.spedifux.ch/spedition-schweiz-kosten-berechnen-und-transport-buchen)Über SpediFuxSpediFux ist die digitale Transportplattform der Liechtensteinischen Post AG und bietet Unternehmen in der Schweiz und Liechtenstein einfache, effiziente und nachhaltige Logistiklösungen. Von der Sendungsverfolgung über transparente Preise bis hin zu individuellen Transportlösungen - SpediFux setzt auf Innovation und Kundenzufriedenheit.Pressekontakt:Rahel Schmid, Marketing SpediFuxpr@spedifux.ch+423 799 44 31www.spedifux.chOriginal-Content von: Liechtensteinische Post AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101886/100930594