Osaka, Japan (ots/PRNewswire) -Am 13. April 2025 wurde die Expo 2025 in Osaka, Japan, offiziell eröffnet. Gleichzeitig fand die Eröffnungsfeier des China-Pavillons statt. Vertreter der chinesisch-japanischen Politik- und Wirtschaftskreise sowie des Bauausschusses des China-Pavillons versammelten sich zur feierlichen Eröffnung des China-Pavillons.Am Eröffnungstag wurden im China-Pavillon das Tanzdrama "Schopfibis" zur Feier der chinesisch-japanischen Freundschaft und eine traditionelle Löwentanzvorführung aufgeführt. Diese Darbietungen waren Ausdruck der tiefen Hoffnung Chinas auf Frieden und Freundschaft in eine lebendige Praxis des kulturellen Austauschs.Der China-Pavillon (https://youtu.be/_enozYbK2Uc?si=XdurgnWhAWg4AeXa) erstreckt sich über eine Fläche von rund 3.500 m² und ist damit einer der größten selbstgebauten Pavillons eines ausländischen Landes auf der Expo 2025 Osaka. Das architektonische Design des Pavillons ist inspiriert von Chinas altem Kulturträger, den Bambusstreifen, und verbindet auf raffinierte Weise bedeutungsvolle kulturelle Symbole wie Bambus, chinesische Schriftzeichen und Schriftrollen miteinander. Die Ausstellung im China-Pavillon dreht sich um das Thema "Aufbau einer Lebensgemeinschaft für Mensch und Natur - die zukünftige Gesellschaft der grünen Entwicklung". Sie ist in drei Hauptabschnitte gegliedert: "Harmonie zwischen Mensch und Natur", "Grüne Berge und klare Gewässer" und "Endloses Leben". Die Abschnitte dienen als roter Faden der Erzählung und präsentieren die traditionelle Umweltweisheit, die aus 5.000 Jahren chinesischer Zivilisation hervorgegangen ist. Gleichzeitig werden die Konzepte und Errungenschaften der grünen Entwicklung in der neuen Ära hervorgehoben. Die Ausstellung blickt in eine strahlende Zukunft, in der China mit anderen Ländern der Welt zusammenarbeitet, um eine harmonische Gemeinschaft zwischen Mensch und Natur aufzubauen. Gleichzeitig werden im China-Pavillon vielfältige und spannende Aktivitäten von über 30 lokalen Regionen und Institutionen aus China organisiert. Durch diese Aktivitäten soll der freundschaftliche Austausch zwischen China und anderen Ländern gefördert werden.Bei der Eröffnungsfeier bemerkten hochrangige Gäste, dass der China-Pavillon sowohl das tiefe Erbe der 5.000-jährigen chinesischen Zivilisation als auch die bemerkenswerten Errungenschaften der hochwertigen Entwicklung Chinas in der neuen Ära umfassend präsentiert. Sie drückten ihre besondere Vorfreude auf die nationalen Kulturschätze, Mondregolith und andere Exponate im China-Pavillon aus und äußerten die Hoffnung, dass die Expo 2025 Osaka den gegenseitigen Lernprozess und Erfahrungsaustausch zwischen allen Teilnehmern verstärken wird, um einen gegenseitigen Nutzen zu erzielen und eine Win-Win-Situation zu zu verwirklichen.YouTube-Link: https://youtu.be/_enozYbK2Uc?si=XdurgnWhAWg4AeXaVideo - https://www.youtube.com/watch?v=_enozYbK2UcView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eroffnungsfeier-des-china-pavillons-auf-der-expo-2025-in-osaka-japan-302430067.htmlPressekontakt:Huang Xuelai,985568354@qq.comOriginal-Content von: The China Pavilion of the Expo 2025 Osaka, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179329/6014392