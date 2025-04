Zürich (ots) -Die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero präsentiert mit dem Offerten- und Projektassistenten zwei AI-Tools, mit denen die Kunden ihre Aufträge einfacher und präziser ausschreiben und die Handwerker ihre Offerten schneller und massgeschneidert unterbreiten können. Damit wird die Weiterentwicklung von renovero konsequent vorangetrieben.AI und Handwerk: Auf den ersten Blick scheinen diese Disziplinen nicht zusammenzupassen. Doch dieser Eindruck täuscht, denn AI bietet auch auf diesem Gebiet erhebliche Potenziale zur Effizienz- und Produktivitätssteigerung. Mit den neuen AI-Assistenten von renovero können Auftraggeber und Handwerker nicht nur präzisere Auftragsausschreibungen beziehungsweise Offerten erstellen, sie sparen dabei auch noch viel Zeit. So kommt es für beide Seiten einfacher und schneller zu einem Match.Mit jährlich über 60'000 vermittelten Ausschreibungen verfügt die grösste Schweizer Handwerksplattform renovero über die entsprechende Datenbasis und Infrastruktur, um diesen Prozess dementsprechend weiterzuentwickeln.AI-Offertenassistent für HandwerkerIst ein Handwerker an einer Ausschreibung auf renovero interessiert und möchte ein Angebot unterbreiten, steht seit diesem Jahr ein AI-Offertenassistent zur Verfügung, der mit wenigen Angaben auf Knopfdruck eine Offerte auf eine Ausschreibung generiert: Der Handwerker wählt die Offertenart und den zu offerierenden Preis aus und klickt dann auf den AI-Assistenten, um einen Textvorschlag zu erstellen. Der Text kann vor der Eingabe nach Belieben manuell ergänzt und bearbeitet werden. Da der AI-generierte Textvorschlag auf Informationen der Ausschreibung sowie bisherigen Offerten des Handwerkerbetriebs basiert, wird eine individuelle Offerte erstellt.Falls ein Handwerker unsicher betreffend des Offertenpreises ist, hilft ihm der integrierte AI-Preisrechner weiter. Dieser berechnet basierend auf Daten der von renovero vermittelten Aufträgen eine statistische Preisspanne von Handwerker-Offerten ähnlicher Aufträge.AI-Projektassistent für AuftraggeberSucht ein Auftraggeber auf renovero nach einem geeigneten Handwerker für die Erfüllung eines Auftrags, steht neu ein AI-Projektassistent (https://www.renovero.ch/de/assistent-angebotsanfragen) zur Verfügung, der mit wenigen Angaben auf Knopfdruck eine Ausschreibung des Projekts generiert. Diese Ausschreibung enthält alle Informationen, die ein Handwerksbetrieb für die Erstellung einer Offerte benötigt.In einem ersten Schritt gibt der Auftraggeber die auszuführende Arbeit an, wobei er aus einem Pool unterschiedlicher Themencluster das passende auswählt. In einem zweiten Schritt sind wenige, AI-generierte Fragen zum Projekt zu beantworten. Anschliessend erstellt der Assistent einen Textvorschlag. Ergänzungen und Bearbeitungen kann der Auftraggeber manuell vor Publikation der Ausschreibung vornehmen.Florian Laudahn, Team Lead renovero sagt zu den Neuerungen: "Wir sind sehr stolz, dass wir die beiden AI-Assistenten für unsere Kunden nach intensiver Entwicklungsphase auf den Markt bringen konnten. Diese Initiativen sind im Kontext des Bestrebens zu sehen, die Weiterentwicklung von renovero konsequent voranzutreiben. Zudem entsprechen AI-Tools, welche dem Arbeitsalltag einen konkreten Mehrwert verleihen, einem wachsenden Kundenbedürfnis."In einem Blogbeitrag (https://www.localsearch.ch/de/ai-initiativen-bei-renovero-ein-blick-hinter-die-kulissen/) präsentiert Florian Laudahn weitere Insights zu den beiden AI-Assistenten sowie zu deren Entwicklung.Über renoverorenovero ist die führende Schweizer Plattform für Handwerksdienstleistungen und vereinfacht den Austausch zwischen qualifizierten Handwerkern und Auftraggebern.Pressekontakt:Tim FreiCommunication Manager / Mediensprechermedia@localsearch.ch+41 58 262 74 67Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100930596