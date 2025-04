NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. In der jüngsten Phase der Verunsicherung an den Finanzmärkten hätten Investoren Zuflucht auch in Telekomaktien gesucht, schrieb Analyst Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter den auf dem US-Markt operierenden Anbietern scheine T-Mobile US aber eher als ein Wachstumstitel wahrgenommen zu werden, das belegten die fehlenden Bewertungsaufschläge in schwierigen Marktphasen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 05:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 05:21 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US8725901040