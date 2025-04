Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf der EZB-Pressekonferenz am 6. März erläuterte Präsidentin Lagarde, dass die Politikoptionen für die folgenden Ratssitzungen darin bestehen, die Leitzinsen weiter zu senken oder zu pausieren, so die Analysten der DekaBank.Diese Entscheidung werde anhand der bis dahin veröffentlichten Daten getroffen. Betrachte man diese durch die Linse des Deka-EZB-Kompasses, sollte die EZB die Leitzinsen unverändert lassen. Der Kompasswert sei im März den vierten Monat in Folge nach oben geklettert und liege mit 16,6 Punkten deutlich im positiven Bereich. Allerdings habe sich durch die Zollankündigungen aus den USA die Situation verändert, sodass möglicherweise nicht die Daten, sondern eher die Risiken den Ausschlag geben würden. Ein Großteil der Ratsmitglieder dürfte mit der Überzeugung in diese Sitzung gehen, dass der derzeitige Einlagensatz von 2,50 % noch nicht das Ende der Fahnenstange darstelle. ...

