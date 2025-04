Koblenz/Münster (ots) -Unter dem Motto "75 Jahre Expertennetzwerk - wie gestalten wir die Zukunft?" veranstaltet die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) vom 26. bis 28. Mai 2025 in Koblenz ihre diesjährige Jahresfachtagung. Neben Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Robotik geht es bei dem dreitägigen Kongress auch um die Frage, wie die vfdb zukünftig als Innovationslabor die Entwicklung und den Transfer für Schutz, Rettung und Sicherheit mitgestalten und beschleunigen kann. "Wir begrüßen den im Koalitionsvertrag festgelegten Pakt für Bevölkerungsschutz und den geplanten Ausbau der Sicherheitsforschung sehr", sagt vfdb-Präsident Dirk Aschenbrenner. "Damit werden zugleich unsere langjährigen Forderungen erfüllt.""Die Themenbereiche Bevölkerungsschutz und Forschung sind aktueller denn je", so Aschenbrenner. "Deshalb werden sie in unserem Tagungsprogramm neben vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz breiten Raum einnehmen. Natürlich fehlt in unserem Jubiläumsjahr auch ein Blick in die Geschichte nicht." In einer Zeit des Wandels, in der die Welt vor neuen Herausforderungen stehe, sei es von unschätzbarem Wert, dass Feuerwehren, Rettungsdienste und der Katastrophenschutz gemeinsam an Lösungen arbeiten, Forschungsschwerpunkte ausführen und im ständigen Wissenstransfer miteinander stehen. "Die vfdb bietet mit dieser Fachtagung eine wichtige Gelegenheit, um den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis zu intensivieren und zukunftsweisende Strategien zu entwickeln", sagt der vfdb-Präsident. "Wir stehen jederzeit als Partner für Forschung, Innovation und Transfer bei der Planung und Umsetzung zur Verfügung."vfdb-Generalsekretär Roman Peperhove rechnet auch in diesem Jahr mit über 600 Gästen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland. "Die Tagung ist die größte Veranstaltung ihrer Art für die Branche, und sie bietet eine Plattform für Experten aus unterschiedlichen Bereichen, um ihre Forschungsergebnisse und innovativen Ansätze zu präsentieren", betont Peperhove.Nicht nur das Vortragsprogramm liefert auch in diesem Jahr wieder reichlich Stoff für Diskussionen und Erfahrungsaustausch. In einer begleitenden Fachausstellung geben Firmen und Institutionen einen Einblick in neueste Entwicklungen und Dienstleistungen. Die Ausstellung wird organisiert vom INTERSCHUTZ-Team der Deutschen Messe AG.Anmeldungen für die Jahresfachtagung sind bis zum 9. Mai möglich über die vfdb-Homepage www.vfdb.de/jft2025Pressekontakt:vfdb-PressesprecherWolfgang DuveneckTim SpießbergerTel. +49 (0)170 328 33 00presse@vfdb.deOriginal-Content von: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126597/6014466