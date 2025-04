Die Veganz Group AG hat sich von einem veganen Einzelhändler zu einem Food-Tech-Unternehmen gewandelt, das sich auf die Eigenproduktion und den Vertrieb innovativer pflanzlicher Produkte konzentriert - darunter Mililk (Milchalternativen), Peas on Earth (Fleischersatzprodukte) und Happy Cheeze (pflanzlicher Käse). Durch den Einsatz firmeneigener Technologien wie dem 2D-Lebensmitteldruck steigert das Unternehmen Effizienz und Nachhaltigkeit und vertreibt seine Produkte über den Einzelhandel, die Gastronomie sowie Online-Kanäle. In einem stark umkämpften Markt differenziert sich Veganz als Anbieter mehrerer Produktkategorien mit einer starken Marke, innovativen Produkten, umweltfreundlicher Verpackung und kosteneffizienter Logistik. Zwar kam es in den letzten Jahren infolge des Geschäftsmodellswechsels zu Umsatzrückgängen und Verlusten, doch befindet sich das Unternehmen nun an einem Wendepunkt - mit starken Wachstumsperspektiven im Bereich pflanzlicher Milch- und Fleischalternativen, die den europäischen Markt dominieren. Nach einer Kapitalerhöhung und der Restrukturierung einer Anleihe ist die Bilanz des Unternehmens gestärkt. Für langfristige Anleger, die eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft mitbringen, bietet Veganz erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Bewertung wird mit einer spekulativen Kaufempfehlung und einem Kursziel von 11,00 EUR aufgenommen - ein möglicher zusätzlicher Wert aus dem Bereich Vertical Farming ist dabei noch nicht eingepreist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/veganz-group-ag