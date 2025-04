Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen haben nach den Kursgewinnen der letzten Tage eine kleine Korrektur eingelegt, so die Analysten der Helaba. So habe der richtungsweisende Bund-Future die bei 131,33 verlaufende 100-Tage-Linie nur kurzzeitig überwinden können. Darüber gebe es Widerstand bei 132,03 in Form des letzten Impulshochs. Unterstützungen seien unverändert an den 55- und 21-Tages-Durchschnitten bei 130,12 bzw. 129,49 zu finden. ...

