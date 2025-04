Hannover (www.anleihencheck.de) - Gestern hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die aktuellen Ergebnisse seiner monatlichen Umfrage unter Finanzmarktexperten veröffentlicht, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die Konjunkturstimmung sei durch Trumps Zollchaos im April regelrecht eingebrochen. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland seien von +51,6 auf -14,0 Punkte abgestürzt - dies sei mit einer Ausnahme (Angriff Russlands auf die Ukraine) der stärkste je gemessene Rückgang. Damit sei die Euphorie des Vormonats durch die neue Fiskalpolitik erstmal wieder verflogen, die Unsicherheit der Handelspolitik überstrahle derzeit alles. Selbst die zwischenzeitlich verkündete "Zollpause" habe nicht zur Beruhigung beigetragen. Zum einen bestünden viele Zollerhöhungen fort, zum anderen habe Trump mit seinem erratischen Kurs viel Vertrauen zerstört. Für eine Stimmungsaufhellung brauche es mehr als taktische Volten, vor allem belastbare Signale für einen konstruktiveren Kurs der US-Politik. Für Deutschland sei der Aufschwung in diesem Umfeld wohl endgültig aufs nächste Jahr verschoben. ...

