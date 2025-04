Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen wichtige Datenveröffentlichungen auf dem Programm, so die Analysten der Helaba. China habe bereits das vorläufige BIP-Wachstum des ersten Quartals mit einem Plus von 5,4% gegenüber dem Vorjahresquartal angegeben (Konsens: 5,1%). Zu erwähnen seien auch die Inflationszahlen in Großbritannien, die Einfluss auf die Zinspolitik der Bank von England hätten. Die Inflationsrate sei Anfang dieses Jahres gestiegen und auch die Kernteuerungsrate noch erhöht. Daher seien die Währungshüter bislang nicht unter Druck gestanden, den Lockerungskurs zu beschleunigen. Die BoE verfolge bezüglich Zinssenkungen einen schrittweisen und vorsichtigen Ansatz. Daran würden die heutigen Verbraucherpreise wohl nichts ändern. ...

