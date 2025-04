© Foto: Unsplash

Der US-Dollar hat in den vergangenen Tagen spürbar an Wert verloren - und das, obwohl er in unsicheren Zeiten traditionell als sicherer Hafen gilt. Der Dollar-Index fiel vergangene Woche auf den niedrigsten Stand seit April 2022. Verantwortlich für den Rückgang sind laut Marktbeobachtern die zunehmenden Unsicherheiten rund um die von Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. Seit Monatsbeginn haben sowohl der Euro als auch der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar um jeweils mehr als vier Prozent zugelegt: Ungewöhnlich sei das Verhalten des Greenback dennoch nicht, meint Nancy Lazar, Chefökonomin von Piper Sandler. "Die heutige US-Dollarschwäche ist angesichts der unsicheren …