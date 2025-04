Nach zwei Jahren der Konsolidierung ziehen die Preise für Premiumimmobilien in Italien wieder an. 2024 sind sie landesweit im Schnitt um 1,3% gestiegen, wie ein Bericht von Engel & Völkers zeigt. Hoch im Kurs stehen Toplagen in Norditalien und auf Sardinien mit Preisen bis zu 32.000 Euro pro Quadratmeter. Nach herausfordernden Zeiten für den Immobilienmarkt in Italien haben die Preise für Luxusdomizile 2024 wieder zugelegt. Dies geht aus dem erstmals veröffentlichten landesweiten "Marktbericht Italien ...

