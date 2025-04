Leipzig (ots) -Der MDR sucht anlässlich des Internationalen Deutschen Turnfestes in Leipzig sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die am MDR JUMP-Junior-Cup teilnehmen wollen. Der einstündige Sport-Wettbewerb wird am Himmelfahrtstag (29. Mai) live in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen gezeigt. Schulteams können sich bis zum 9. Mai auf mdr.de/sport und in der "Sport im Osten"-App bewerben.Wenn das Internationale Deutsche Turnfest (28. Mai bis 1. Juni 2025) etwa 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Leipzig lockt, berichtet der MDR nicht nur umfassend, sondern ermöglicht Kindern und Erwachsenen außerdem, sich sportlich zu messen. Teamgeist, Spaß und Bewegung stehen dabei im Mittelpunkt und erinnern an die einstige Kindersport-Sendung "Mach mit, mach's nach, mach's besser!" des Deutschen Fernsehfunks. Der damalige Moderator und ehemalige Leichtathlet "Adi" (Gerhard Adolph) wird als Besucher erwartet.MDR-Sportchef Raiko Richter: "Das Turnfest und die verschiedenen Titelkämpfe sind für uns in der Berichterstattung ein absoluter Höhepunkt, eine Mischung aus Leistungs- und Breitensport. Wir gehen auch sonst an die Basis, wie beispielsweise mit 'Fans im Osten'. Nun wollen wir in den Schulen für die Kinder einen Anreiz zum Sporttreiben und Mitmachen schaffen - wir holen Schulteams aus unseren drei Bundesländern zum gemeinsamen Wettstreit zum großen Turnfest nach Leipzig. Und das gemeinsam mit Eltern oder Lehrerenden - Sport verbindet die Generationen. Wir freuen uns auf die vielen Veranstaltungen in Leipzig. Und beim MDR JUMP-Junior-Cup auch auf 'Adi', der einst im DDR-Fernsehen 'Mach mit, mach's nach, mach's besser' berühmt machte."Schulteams aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich hier (https://www.mdr.de/sport/andere_sportarten/jump-junior-cup-turnfest-leipzig-100.html)mit einem kurzen Motivationsschreiben für den JUMP-Junior-Cup bewerben. Die Auswahl der teilnehmenden Klassen erfolgt durch eine Jury aus MDR-Sportjournalistinnen und -Sportjournalisten sowie Vertreterinnen und Vertretern der Landessportbünde Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens.Wettkampf für Kinder aus der dritten und vierten KlasseDer MDR überträgt die Wettkämpfe des MDR JUMP-Junior-Cup am Himmelfahrtstag live aus der Halle 5 der Leipziger Messe mit Moderator René Kindermann und Moderatorin Sabrina Bramowski. Pro Team sollen in Leipzig 21 Kinder wahlweise aus den dritten und vierten Klassen einer Schule an den Start gehen. Zudem müssen je Team drei Erwachsene aus Eltern- oder Lehrerschaft an den Sportübungen teilnehmen. Der MDR organisiert den Bustransfer für die teilnehmenden Schulteams und deren Begleitpersonen vom Heimatort nach Leipzig und zurück. Zusätzlich können bis zu 50 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Klasse die Veranstaltung vor Ort mitverfolgen.Der MDR bereitet dem Spitzen- und Breitensport 2025 eine große Bühne. "Sport im Osten" (https://www.mdr.de/sport/index.html) streamt täglich live vom Internationalen Deutschen Turnfest, der größten Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt. Die Großveranstaltung mit Teilnehmenden von 5 bis 85 Jahren ist zudem ausführlich Thema bei MDR AKTUELL im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek (https://www.mdr.de/sport/sport-im-osten/spio-videos100.html). Ein Highlight ist die Gala am 31. Mai (20.15 Uhr) aus dem Leipziger Stadion. MDR-Rundfunkchor und MDR-Sinfonieorchester lassen auf dem großen Bildschirm Ausschnitte der "Carmina Burana" von Komponist Carl Orff erklingen und Tausende Sportlerinnen und Sportler präsentieren dazu ihre Choreografie. Des Weiteren entsteht mit "Leipzig turnt! Das Internationale Deutsche Turnfest 2025" eine sehenswerte Dokumentation, die von der Leipziger Firma Werksblende für den MDR produziert wird. Zu sehen ist sie ab 21. Mai in der ARD Mediathek sowie am 27. Mai um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6014624