© Foto: Jörg Sarbach - dpa

Die kürzlich von US-Präsident Donald Trump verhängten Autozölle dürften GM, Ford, aber auch andere Hersteller, kurzfristig belasten, so die Einschätzung der Investmentbank Barclays.Barclays hat den Automobilhersteller aus Detroit von "Overweight" auf "Equal Weight" herabgestuft und das Kursziel der Aktie von 70 auf 40 US-Dollar gesenkt. Das bedeutet ein mögliches Abwärtspotenzial von über 11 Prozent gemessen am letzten Schlusskurs. "Auch wenn wir einige Gegenmaßnahmen erkennen, wird GM dennoch unter Druck geraten, da fast die Hälfte der in den USA verkauften Fahrzeuge außerhalb der Vereinigten Staaten produziert wird", schreibt Analyst Dan Levy am Dienstag in einer Mitteilung an Kunden. …