In meinem Datagroup-Aktien-Report "Der ultimative KI-Highflyer" (18.02.25; empfohlen zu 44,60 Euro) hatte ich neben Datagroup auch Rheinmetall, Thales und Hensoldt hervorgehoben. Bezüglich Datagroup hatte ich geschrieben, dass der IT-Spezialist in den Bereichen KI, Cybersecurity und Cloud-Services "enorm stark aufgestellt ist". Zudem war in dem Report zu lesen: "Gründer Max H.-H. Schaber fungiert … bereits als Mehrheitsaktionär von Datagroup. Dem Vernehmen nach will Schaber den Cloud-Spezialisten ...

