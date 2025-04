Atos-Aktie verliert erneut deutlich, Analysten skeptisch vor Quartalszahlen und bevorstehendem Reverse Split. Kann der IT-Dienstleister noch die Wende schaffen?

Die Atos SE ADR Aktie setzt ihren Abwärtstrend unvermindert fort. Heute verlor das Papier weitere 4,55% und notiert bei nur noch 0,00105 USD. Damit setzt sich die negative Jahresperformance von -99,73% fort - ein alarmierender Wert für den einstigen IT-Dienstleister.

Fundamentale Zweifel dominieren

Die aktuelle Bewertungssituation zeigt ein gemischtes Bild:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,09 deutet auf eine Unterbewertung hin

Das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -0,29 spiegelt jedoch fundamentale Probleme wider

80% der Analysten sehen die Aktie kritisch (4 von 5 mit "Underperform" oder "Verkaufen")

"Die Rentabilität der Geschäftsaktivität stellt eine wesentliche Schwäche des Unternehmens dar", heißt es in den aktuellen Analysen. Die jüngsten Umsatzrevisionen nach unten unterstreichen diese Einschätzung.

Wichtige Termine stehen bevor

Am morgigen 17. April veröffentlicht Atos seine Zahlen für Q1 2025. Besonders spannend: Am 24. April steht ein Reverse Split (1:10000) an - eine letzte Chance für den Konzern, die Notierung zu stabilisieren?

Trotz des durchschnittlichen Analystenkursziels von 0,0516 EUR (+1.257% vom aktuellen Kurs) bleibt die Stimmung extrem verhalten. Die enorme Spannweite der Schätzungen (0,0019 bis 0,15 EUR) zeigt die Unsicherheit der Marktteilnehmer.

Der französische IT-Dienstleister steht vor entscheidenden Wochen. Ob die anstehenden Maßnahmen den Abwärtstrend stoppen können, bleibt fraglich.

