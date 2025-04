Berlin/Bonn (ots) -Der polnische Regierungsbeauftragte Prof. Krzysztof Ruchniewicz fordert eine Aufnahme der Ukraine in das Gesprächsforum Weimarer Dreieck aus Deutschland, Frankreich und Polen. "Das Weimarer Dreieck vor vielen, vielen Jahren hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, nämlich hat Polen ermöglicht, schneller nach Europa zu kommen - oder zurückzukommen und sich an die europäischen Gemeinschaften damals anzuschließen", sagte der Beauftragte des polnischen Ministers für Auswärtige Angelegenheiten für die deutsch-polnische Zusammenarbeit im phoenix-Interview. "Diese Perspektive sehe ich auch für die Ukraine."Ruchniewicz lobte zudem den Koalitionsvertrag von Union und SPD. "Mich freut, dass gerade der deutsch-polnischen Frage sehr viel Platz eingeräumt worden ist. Polen ist nach Frankreich an einer ganz exponierten Stelle genannt worden. Das macht wirklich Hoffnung." Sicherlich hänge es von der neuen Regierung ab, wie sie die Politik in Bezug auf Polen gestalte. Aber es freue ihn, dass Deutschland keinen Alleingang mehr unternehmen, sondern mit seinen Partnern gemeinsam Politik in Europa und der Welt machen wolle.Das komplette Interview sehen sie hier: https://phoenix.de/s/BHDPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6014683