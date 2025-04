NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius Stedim Biotech nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Diese brächten mehr als eine Erleichterung und dürften am Markt mit einem kräftigen Kursplus aufgenommen werden, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachfrage aus der Pharmabranche nach biopharmazeutischen Produkten normalisiere sich, "und das trotz all der Trump-Turbulenzen", so die Expertin./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0013154002