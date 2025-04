DJ AUKTION/Bund erlöst 1,889 Mrd EUR über zwei Langläufer

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch bei zwei Auktionen von langlaufenden Bundesanleihen insgesamt 1,889 Milliarden Euro erlöst. Für den Langläufer mit Laufzeit bis 2052 behielt die Finanzagentur 250 Millionen Euro für marktpflegende Zwecke ein, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro einstellte. Bei der Bundesanleihe mit Fälligkeit 2056 nahm die Finanzagentur 361 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes, so dass auch hier der Platzierungsumfang von 1,5 Milliarden Euro erreicht wurde. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt:

=== Emission 0%-ige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. August 2052 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,414 Mrd Zuteilungsbetrag 750 Mio EUR Zeichnungsquote 1,9 Durchschnittsrend. 2,83% Durchschnittskurs 46,63 Mindestkurs 46,60 Wertstellung 22. April 2025 Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,911 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,139 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,7 Durchschnittsrend. 2,90% Durchschnittskurs 100,01 Mindestkurs 100,00 Wertstellung 22. April 2025 ===

