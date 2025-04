Normalerweise muss man weit Richtung Norden fahren, um Polarlichter zu sehen. Dank hoher Sonnenaktivität könnt ihr das Naturspektakel Mitte Oktober auch in Deutschland am Himmel beobachten - und mithilfe einiger Tipps sogar mit dem Smartphone fotografieren. Im Leben eines Astronauten gibt es wahrscheinlich schlechtere Aussichten als die von Matthew Dominick. Der Nasa-Mann konnte am 7. Oktober 2024 Polarlichter aus der an die ISS angedockte Crew-Dragon-Raumkapsel ...

