Professionell wirkende Videos mit einem einfachen Textprompt erstellen? Das soll mit Veo 2 jetzt ohne große Vorkenntnisse in Googles Gemini-App funktionieren. Wie lange die Clips sein dürfen und was ihr dafür braucht. Google hat in einem Blogpost bekanntgegeben, dass das Unternehmen sein KI-gestütztes Videomodell Veo 2 in die Gemini-App integriert hat. Das ermöglicht Nutzer:innen des Google One AI Premium-Abos, aus textbasierten Eingaben hochwertige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...