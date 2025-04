Der Gesundheitsdienstleister M1 Kliniken will die Pharmahandelssparte seiner Tochter Haemato verkaufen. Das würde dem Betreiber von Schönheitskliniken ordentlich Geld in die Kasse spülen und könnte der Aktie wieder neues Leben einhauchen. Aktuell unternimmt der Kurs einen neuen Anlauf, den Abwärtstrend zu brechen. In den vergangenen Monaten ging es mit dem Kurs stark bergab. Am Montag vergangene Woche setzten die Papiere bis unter die Marke von 14 Euro zurück. Gespräche mit Interessenten zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...