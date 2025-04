Lyft ist bereit für weiteres Wachstum in Europa, mit FREENOWs erstklassigem Taxi-First-Geschäft und lokaler Expertise.

Gemeinsam werden nun elf Länder in Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada bedient.

Lyft, Inc. (Nasdaq: LYFT), eine der führenden Plattformen für Fahrdienstleistungen, hat heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb von FREENOW bekannt gegeben Europas führender Multi-Mobilitäts-App mit starkem Fokus auf das Taxi-Geschäft. Der Erwerb von der BMW Group und Mercedes-Benz Mobility erfolgt zu einem Kaufpreis von rund 175 Millionen Euro bzw. 197 Millionen US-Dollar* in bar. FREENOW wird sein Geschäft, wie bisher, mit seinem erfahrenen Führungsteam und engagierten Mitarbeitenden fortsetzen und sein Wachstum in neun Ländern und mehr als 150 Städten in Irland, Großbritannien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Polen, Frankreich und Österreich ausbauen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Mit FREENOW gewinnt Lyft einen Partner, der seine internationale Wachstumsstrategie auf Anhieb beschleunigt, neue Potenziale für Partnerunternehmen eröffnet und das Mobilitätserlebnis für Fahrerinnen und Fahrer sowie Fahrgäste gleichermaßen verbessert. Es ist die bislang größte Expansion von Lyft außerhalb Nordamerikas. Das Unternehmen verdoppelt seinen Markt damit auf mehr als 300 Milliarden private Fahrten jährlich. Zusätzlich erwartet Lyft eine Steigerung der jährlichen Bruttobuchungen um rund eine Milliarde Euro, eine breitere Diversifizierung der Umsatzquellen und eine Stärkung der langfristigen Unternehmensziele.

"Wir verfolgen das ehrgeizige Ziel, die beste und kundenorientierteste Mobilitätsplattform der Welt aufzubauen. Der Einstieg in den europäischen Markt ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg", so David Risher, CEO von Lyft. "Mit FREENOW haben wir den perfekten Partner gefunden und können viel von dem Team lernen. Ihr lokal orientierter Ansatz passt hervorragend zu unseren Werten und unserem Bestreben, Menschen miteinander zu verbinden und ihre Mobilitätsbedürfnisse bestmöglich zu erfüllen."

FREENOW bringt führende Expertise im europäischen Taxigeschäft, moderne Flottentechnologie und enge Beziehungen zu Regulierungsbehörden, Gewerkschaften und Taxiunternehmen in allen wichtigen Märkten mit. Lyft bringt herausragendes Fachwissen im Plattformbereich und eine starke Kundenorientierung mit. Die Geschäftsmodelle ergänzen sich und werden gemeinsam mehr als 50 Millionen Fahrgäste pro Jahr bedienen. Ziel ist es, das Produkterlebnis weiter zu verbessern, die Servicequalität zu steigern, das Flottenmanagement zu optimieren und den bestehenden sowie potenziellen Partnern neue globale Möglichkeiten zu bieten.

Das Taxigeschäft in Europa ist groß und wächst kontinuierlich. Rund 50 Prozent der Taxibuchungen erfolgen noch immer offline, jedoch steigt die Nachfrage nach Onlinebuchungen zunehmend. FREENOW ist hervorragend positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. FREENOW ist die führende Taxiplattform in mehreren europäischen Großstädten, darunter Dublin, London, Athen, Berlin, Barcelona, Madrid und Hamburg, wobei Premiumfahrzeuge einen großen Teil der Flotte ausmachen. Taxis machten 2024 rund 90 Prozent der Bruttobuchungen von FREENOW aus und werden auch weiterhin das Rückgrat des Geschäfts von FREENOW bilden.

"Die Zusammenarbeit mit Lyft ist ein bedeutender Schritt für FREENOW und markiert den Beginn einer neuen, aufregenden Phase, in der wir unsere Position als führende Kraft im Bereich europäische Mobilität weiter ausbauen", sagt FREENOW CEO Thomas Zimmermann. "Lyfts starke Kundenorientierung ergänzt sich perfekt mit unseren langjährigen Erfahrungen in der Taxibranche. Gemeinsam werden wir Grenzen verschieben und die Erwartungen von Flottenbesitzern, Taxifahrerinnen und Taxifahrern sowie Fahrgästen auf dem gesamten Kontinent neu definieren. Wir stehen fest an der Seite der Branche nicht oberhalb und sind stolzer Partner. Bei dieser Zusammenarbeit geht es darum, unsere Stärken zu bündeln, voneinander zu lernen und zu skalieren, was am besten funktioniert. Wir danken unseren bisherigen Anteilseignern herzlich für ihr Vertrauen und ihre langjährige Partnerschaft".

Der strategische Erwerb passt zu Lyfts sorgfältiger Strategie, Kapital in vielversprechende Wachstumschancen zu investieren, bei der der Fokus immer auf den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden liegt. Diese Ankündigung folgt auf ein rekordverdächtiges Jahr 2024 für Lyft, das branchenführende Service-Levels im vierten Quartal, Rekord-Bruttobuchungen, GAAP-Profitabilität und einen außergewöhnlichen Cashflow verzeichnen konnte.

Was kommt als Nächstes?

Für die Nutzer*innen von FREENOW wird sich zunächst nichts ändern. Im Laufe der Zeit werden jedoch neue Vorteile für Fahrerinnen und Fahrgäste eingeführt. Für Fahrer*innen könnte das z. B. mehr Transparenz bei der Verdienststruktur und Informationen darüber beinhalten, wann Boni zu erwarten sind oder wann es die besten Zeiten zum Fahren gibt. Für Fahrgäste könnten stabilere Preise, schnellere Vermittlungen und neue Funktionen und Fahrtoptionen zur Verfügung stehen. Beide Unternehmen arbeiten auch daran, ihre Apps so zu integrieren, dass Fahrgäste nahtlos zwischen den beiden Plattformen wechseln können egal, ob sie in Nordamerika oder Europa unterwegs sind.

*197 Millionen US-Dollar ist basieren auf dem EUR/USD-Wechselkurs am Tag der Unterzeichnung des Erwerbs.

Berater

Guggenheim Securities, LLC fungiert als Finanzberater von Lyft, und Baker McKenzie fungiert als Rechtsberater. Lazard fungiert als Finanzberater der BMW Group und Mercedes-Benz Mobility, und DLA Piper fungiert als deren Rechtsberater.

Präsentation für Investoren

Die Unternehmen haben eine Präsentation veröffentlicht, um Informationen zu der Transaktion zu geben, die auf der Investor-Relations-Website von Lyft unter https://investor.lyft.com verfügbar ist.

Lyft wird im Mai eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für Q1 2025 bekannt gibt.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking statements generally relate to future events or Lyft's future financial or operating performance. In some cases, you can identify forward looking statements because they contain words such as "may," "will," "should," "expects," "plans," "anticipates," "going to," "could," "intends," "target," "projects," "contemplates," "believes," "estimates," "predicts," "potential" or "continue" or the negative of these words or other similar terms or expressions that concern Lyft's expectations, strategy, priorities, plans or intentions. Forward-looking statements in this release include, but are not limited to, statements regarding the acquisition of FREENOW including, the timing of the closing of the transaction, and the expected benefits of the transaction, including the timing of those benefits, the financial impact of the transaction on Lyft, the impact of the transaction on Lyft's addressable market, partnership opportunities, the future operations of FREENOW and plans and expectations for the combined company. Lyft's expectations and beliefs regarding these matters may not materialize, and actual results in future periods are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected, including risks related to the macroeconomic environment, risks and uncertainties related to the pending acquisition of FREENOW, including the failure to obtain, or delays in obtaining, required regulatory approvals, the risk that such approvals may result in the imposition of conditions that could adversely affect Lyft or the expected benefits of the proposed transaction, or the failure to satisfy any of the closing conditions to the proposed transaction on a timely basis or at all; costs, expenses or difficulties related to the acquisition of FREENOW; failure to realize the expected benefits and synergies of the proposed transaction in the expected timeframes or at all; and change in the regulatory environment that impact Lyft. The forward-looking statements contained in this release are also subject to other risks and uncertainties, including those more fully described in Lyft's filings with the Securities and Exchange Commission ("SEC"), including in our Annual Report on Form 10-K for the full fiscal year 2024 that was filed with the SEC on February 14, 2025. The forward-looking statements in this release are based on information available to Lyft as of the date hereof, and Lyft disclaims any obligation to update any forward-looking statements, except as required by law. This press release discusses "customers". For rideshare, there are two customers in every car the driver is Lyft's customer, and the rider is the driver's customer. We care about both.

Informationen zu Lyft

Ob es sich um eine alltägliche Fahrt oder eine Reise handelt, die alles verändert, Lyft wird von dem Ziel angetrieben: Service zu leisten und zu verbinden. Lyft wurde 2012 als eine der ersten Ridesharing-Gemeinschaften in den USA gegründet und ist heute in den Vereinigten Staaten und Kanada verfügbar. Inzwischen haben sich Millionen von Fahrerinnen und Fahrern dafür entschieden, an Milliarden von Fahrten mitzuverdienen. Lyft bietet Mitfahrgelegenheiten, Fahrräder und Roller in einer App für eine besser vernetzte Welt mit Transportmöglichkeiten für alle.

Informationen zu FREENOW

FREENOW ist Europas Multimobilitäts-App, mit klarem Fokus auf das Taxi-Geschäft, das in neun europäischen Ländern und über 150 Städten verfügbar ist. FREENOW-Nutzerinnen und -Nutzer können innerhalb einer einzigen App auf verschiedene Mobilitätsdienste zugreifen, darunter Taxis, private Mietfahrzeuge (PHV) oder Ridesharing, Carsharing, Autovermietung, eScooter, eBikes, eMopeds und öffentliche Verkehrsmittel.

