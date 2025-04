2024 sinkt der Umsatz bei Ökoworld von 63,6 Millionen Euro auf 62,2 Millionen Euro. Der Gewinn steigt von 21,6 Millionen Euro auf 26,8 Millionen Euro an. Heute wird bekannt, wie Ökoworld den Gewinn nutzen will. Die Gesellschaft aus Hilden will je Vorzugsaktie eine Dividende von 2,41 Euro ausschütten. Im Vorjahr gab es für die Aktionäre ...

