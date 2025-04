© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Nach den Marktturbulenzen der vergangenen Wochen beruhigt sich die Lage an den Märkten spürbar. Der Volatilitätsindex VIX ist den dritten Tag in Folge gefallen.Das sogenannte Angstbarometer der Wall Street rutschte erstmals seit Anfang April wieder unter die Marke von 30 und schloss laut Daten von FactSet bei 30,12: Die Bespoke Investment Group erklärte in einer Mitteilung nach Börsenschluss, dass sich damit "mit Sicherheit sagen lässt, dass die akute Phase des Ausverkaufs vorbei ist". Zwar liegt der VIX weiterhin deutlich über seinem langfristigen Durchschnitt von etwa 20 Punkten, doch im Vergleich zum dramatischen Anstieg in der Vorwoche zeigt sich eine klare Entspannung. Der VIX war …